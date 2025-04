ONLINE: Nashville Predators - Montreal Canadiens dnes NHL LIVE (Juraj Slafkovský)

Nashville patří letos mezi největší zklamání sezony. Očekávalo se, že by se měli objevit ve vyřazovacích bojích, ale opak je pravdou. Od začátku sezony jsou Predators na dně tabulky Západní konference. Nyní mají v zádech pět porážek v řadě. Nashville už nemá prakticky o co hrát, neboť na 14. místě má 10 bodů ztrátu i náskok.



Montreal bojuje o play-off a po čtyřech výhrách v řadě má velmi dobrou výchozí pozici do finále základní části. Canadiens mají čtyři body náskok na Rangers, šest bodů na Detroit s Columbusem, kteří ale mají ještě zápas k dobru.