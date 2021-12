Ľad je hrôzostrašný. Každý zápas sme prišli vyhrať, hovorí Slafkovský

RED DEER. Slovenských hokejistov do 20 rokov čaká deň pred Štedrým večerom jediný prípravný zápas pred juniorskými MS, keď si v Red Deere zmerajú sily s Nemeckom.

Borí sa s klziskom

Viacerí slovenskí hokejisti neboli spokojní s ľadom, ktorý je namrazený po premaľovaní reklám len tri až štyri dni.

"Trošku sa borím s týmto klziskom, ale spoluhráči mi to robia krajším. Do začiatku prípravného zápasu to vylepším," uviedol pre hockeyslovakia.sk Juraj Slafkovský a na margo ľadu dodal: