Najmladší Slovák na MS? Ako dieťa hral hokej aj v Chicagu či Quebecu

„Bol to záblesk radosti. Odvtedy to trvá až dodnes,“ spomína Jurajova mama Gabriela Slafkovská.

„Starší hráč vidí, že na ľade je košikár. Pri hre si to ani nemusí uvedomiť, ale v súboji pri mantineli ho môže kedykoľvek trafiť lakťom. Hoci aj mimovoľne. To môže byť veľmi nebezpečné,“ naznačil Slafkovský senior.

Oproti rovesníkom bol Slafkovský vyšší a mohutnejší. Tréneri ho preto posúvali do kategórií so staršími chlapcami. Rodičia sa oňho, prirodzene, báli.

„Vedel, že sa musí učiť, pretože inak mu siahneme na to, čo má najradšej. Na hokej. So školou však problém nikdy nemal,“ vraví mama.

„Už to nebolo len o našom rozhodovaní. Postupne sa začali objavovať ľudia, ktorí mladých hráčov dôkladne sledujú – skauti a agenti. Na základe ich odporúčania dostal Juraj ponuku z Fínska, ktorú prijal. Zatiaľ sa to javí ako dobré rozhodnutie,“ opisuje Slafkovský st.

O účasti na MS sa im ani nesnívalo

Šikovný útočník si pred pár mesiacmi zahral na majstrovstvách sveta do 20 rokov a teraz ho čaká ďalší významný krok, ktorý ho môže posunúť bližšie k naplneniu sna – zahrať si raz v NHL.

V sedemnástich rokoch si zahrá aj na seniorskom šampionáte v Lotyšsku. V slovenskom tíme je najmladším hráčom.

„Už to, že sa dostal na šampionát dvadsiatok, bol obrovský úspech. Bol to jeho hlavný cieľ a tvrdo na ňom pracoval. Ani vo sne by nám však nenapadlo, že by sa v takom mladom veku mohol dostať aj na seniorské majstrovstvá,“ zhodli sa rodičia.