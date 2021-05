Pokora ho vyniesla vysoko. V čom Slafkovský prevyšuje Černáka?

Teraz meria 192 centimetrov a váži takmer sto kilogramov. Dá sa povedať, že má ideálnu postavu na hokejistu?

Určite áno. Gény mohol zdediť aj po mame, ktorá je bývalá reprezentantka Slovenska v plávaní. Obaja rodičia sú navyše dosť vysokí. V hokeji ho výrazne podporovali už od začiatku. Jeho potenciál bol zrejmý. U detí je však stále otázne, či im to vydrží. Majú prakticky neobmedzené možnosti.

Sledovali ste jeho hokejový vývoj aj po odchode do zahraničia?

Z Košíc odišiel ešte v dorasteneckom veku. Jeden rok strávil v Rakúsku a Česku. Následne odišiel do Fínska, kde hrá dodnes. Myslím si, že mu to dalo veľa skúseností do života a, samozrejme, pomohlo mu to aj v hokejovom raste. Ak si udrží mentálne nastavenie, má naštartované na peknú kariéru.