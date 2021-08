Mladí hokejisti dostali šesť gólov. Nehrali až tak zle, vraví tréner

/hockeyslovakia.sk:/

Andrej Podkonický, tréner SR 20: "Chceme vidieť čo najviac nových hráčov, aby sme mali širší obraz. Škoda výsledku, nehrali sme až tak zle, ale za každú chybu, ktorú sme spravili, sme zaplatili gólom. Nemáme príliš veľa času, zrazov nie je veľa a najbližší väčší budeme mať až v novembri.

Chceli by sme si vyskúšať ešte nejaké trojdňové kempy počas septembra a októbra, keď bude v extralige pauza. Trochu sa to ale bije s prvou ligou, tak uvidíme. Aj tento turnaj nám ukáže, na čom sme. Niektorí hráči ma milo prekvapili."

Jakub Demek, krídelník SR 20: "Je to niečo iné ako mládežnícky hokej. Hráči sú skúsenejší a v závere to bolo vidieť. Robili sme individuálne chyby, vo vlastnej tretine sme si neustrážili hráčov súpera. Smerom k MS to musíme zlepšiť. Skúsili sme si však systém, ktorý chceme hrať."