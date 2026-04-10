Slovensko čakalo 12 rokov. Slafkovský napodobnil svoj idol, no najskôr nevedel, že skóroval

Keď sa kapitána Montrealu Nicka Suzukiho v priamom prenose televízie TSN pred zápasom s Tampu Bay opýtali, čo je pravdepodobnejšie - či 30. gól Juraja Slafkovského alebo 50. presný zásah Colea Caufielda, odpovedal, že najlepšie by bolo, keby míľniky dosiahli obaja.
To ešte nevedel, že nakoniec sa im to aj podarí a postačia na to iba dva góly.
Montreal vyhral v hektickom zápase nad Tampou 2:1. Prvý gól strelil Caufield, druhý Slafkovský.
Pri oboch góloch asistoval Suzuki a prvý útok si rozdelil pozície hviezd zápasu: 1. Caufield, 2. Slafkovský, 3. Suzuki.
Caufieldov zápis do histórie
Aj keď je Montreal najúspešnejší tím v histórii NHL, na 50. gólového strelca čakal dlhých 36 rokov.
Keď to naposledy dokázal Stéphane Richer v sezóne 1989/90, Canadiens hrali v inej aréne, súčasný tréner Martin St. Louis mal 15 rokov a z aktuálnej zostavy Montrealu nebol na svete nikto.
Sériu prelomil Američan Caufield. Historický moment prišiel v druhej tretine, keď otvoril skóre duelu proti Tampe.
VIDEO: Cole Caufield je 50-gólový strelec
Ovácie v Bell Centre trvali podľa zámorských novinárov päť minút.
„Bolo skvelé, že bol môj otec v hale, a vidieť jeho reakciu bolo naozaj výnimočné, veľa to pre mňa znamená,“ tešil sa Caufield, ktorý neodpovedal tradične v šatni, ale klub mu zorganizoval takmer 10-minútovú tlačovú konferenciu.
„Je to pre nás obrovské víťazstvo a myslím si, že naň budem vždy spomínať,“ dodal.
Na strelenie 50. gólu vyčkával už tri zápasy, v ktorých neskóroval. Ako neskôr po zápase priznal, znervózňovalo ho to. „Prišlo mi to ako večnosť," hovoril s tým, že v Montreale to rozoberal takmer každý.
„Aj to však robí toto miesto výnimočným a práve preto je pre mňa, spoluhráčov, trénerov aj rodinu také skvelé si to teraz vychutnať. Úprimne, pár dní som mal pocit, že ten moment ani nepríde. Boli to tri zápasy, ale zdalo sa to ako večnosť. Som rád, že to už mám za sebou a môžeme sa vrátiť k práci. Stále nás čaká ešte niekoľko veľkých zápasov,“ dodal.
Na jubilejný presný zásah mu efektne prihral aj Slafkovský, čím zaznamenal 70. bod v sezóne.
„Tento zápas som si užil. Som šťastný a všetci sa veľmi tešíme z 50. gólu, ktorý strelil Cole," uviedol po zápase Slafkovský s úsmevom.
Na spoločnej fotografii v šatni pózoval celý tím, polovica hráčov ukazovala na rukách päťku, druhá nulu.
Slafkovský nevedel, že skóroval
Tampa necelé dve minúty pred koncom vyrovnala stav na 1:1 zásluhou Darrena Raddysha. „Keď vyrovnali, boli sme nahnevaní, no hrali sme ďalej a boli sme za to odmenení," povedal Slafkovský.
Minútu pred koncom poslednej časti hry rozhodol o výhre Montrealu 30. gólom v sezóne.
VIDEO: 30. gól Juraja Slafkovského v sezóne
„Dobre sa to odrazilo, Suzuki mi to pekne prihral a bol z toho dôležitý gól. Po strele som spadol na ľad a ani som nevedel, že to padlo dnu, no počul som ovácie a videl som červené svetlo, tak som sa začal tešiť, hoci som ešte ležal na chrbte,“ opísal výnimočnú situáciu Slafkovský.
„Hrať v Montreale je ten najlepší pocit na svete. Najmä keď dosiahneš takéto míľniky spolu s dvoma svojimi najlepšími kamarátmi (Caufield a Suzuki)."
Zo Slovákov strelil tridsať gólov v NHL naposledy Marián Hossa v sezóne 2013/14.
Slafkovský mal v tom čase 10 rokov a sníval o tom, že raz bude ako on. V minulosti viackrát povedal, že práve Hossa je jeho najobľúbenejší hráč a idol.
Slovensko nemalo v NHL 30-gólového strelca 12 rokov a hráča so 70 bodmi 14 rokov. Hossa bol zároveň spolu s Mariánom Gáboríkom posledným slovenským 70-bodovým hráčom v sezóne 2011/12.
Tento míľnik v jednej sezóne NHL dosiahlo doteraz len 11 Slovákov, medzi nimi hráči ako bratia Šťastní, Pavol Demitra, Miroslav Šatan či Žigmund Pálffy.
Meno
Sezóna
Počet bodov
Marián Hossa
2006/07
100
Marián Hossa
2005/06
92
Marián Gáborík
2009/10
86
Marián Gáborík
2007/08
83
Marián Hossa
2011/12
77
Marián Gáborík
2011/12
76
Juraj Slafkovský
2025/26
71*
Marián Hossa
2008/09
71
Slafkovský je iba tretím Slovákom, ktorý dosiahol na hranicu 70 bodov do veku 23 rokov.
Pred ním sa to podarilo iba Hossovi, za Ottawu vo svojom štvrtom roku v NHL vtedy strelil 32 gólov a na 43 asistoval, a Antonovi Šťastnému, ktorý v premiérovej sezóne v NHL (1980/81) nazbieral za Quebec dokonca 85 bodov (39+46).
Play-off zápas
„Je skvelé, že Cole strelil 50. gól a Slaf 30. Sú to veľké góly a veľa gólov,“ povedal tréner Canadiens Martin St. Louis.
Viac ho ale tešil fakt, že jeho zverenci zvládli ďalší náročný súboj. Montreal zdolal rivala z Atlantickej divízie a predbehol ho v tabuľke. Canadiens majú 104 bodov, Tampa 102.
Oba tímy už majú istú účasť v play-off a hoci existuje ešte veľa scenárov, je veľmi pravdepodobné, že sa stretnú hneď v prvom kole.
VIDEO: Zostrih šarvátok a bitiek v zápase Montreal - Tampa
Ako by táto séria mohla vyzerať, naznačil štvrtkový zápas, ktorý mal nádych vyraďovacej časti: hralo sa vo veľkej intenzite, padalo málo gólov a po takmer každom prerušení hry nastala nejaká šarvátka.
Rozhodcovia rozdali celkovo 126 trestných minút. Vylučovalo sa za hrubosť, sekanie či nebezpečnú hru hokejkou, pričom nechýbali ani viacnásobné osobné tresty za nešportové správanie a bitky.
Tabuľky NHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: