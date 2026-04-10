VIDEO: V Montreale lietali päste. Rozhodcovia udelili až 126 trestných minút

Montreal Canadiens zvíťazili nad Tampou 2:1 najmä zásluhou výkonu Slafkovského, no zápas poznačila mimoriadne vyhrotená atmosféra.
Duel sa premenil na jeden z najtvrdších zápasov sezóny, v ktorom rozhodcovia rozdali celkovo 126 trestných minút.
Najväčší chaos nastal v druhej tretine, kde sa hra opakovane prerušovala pre potýčky a bitky. Hráči oboch tímov zaplnili trestné lavice a rozhodcovia mali plné ruky práce s udržiavaním kontroly nad zápasom.
Najvýraznejší moment prišiel v polovici stretnutia, keď sa do seba pustili Josh Anderson a Declan Carlile. Obaja inkasovali päťminútové tresty za bitku, no Carlile odišiel aj s dodatočným osobným trestom.
VIDEO: Zostrih šarvátok a bitiek v zápase Montreal - Tampa
Napätie však neutíchalo. Prakticky každé prerušenie hry sprevádzali menšie či väčšie konflikty.
Rozhodcovia rozdávali tresty za hrubosť, sekanie či nebezpečnú hru hokejkou, pričom nechýbali ani viacnásobné osobné tresty za nešportové správanie.
Celkovo bolo udelených až sedem desaťminútových osobných trestov, čo je na pomery NHL veľké číslo.
Okrem bitiek sa riešili aj zákroky na hranici pravidiel vrátane kontaktov na brankára či nebezpečných zásahov kolenom.
Tabuľky NHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: