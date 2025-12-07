ONLINE: Montreal Canadiens - St. Louis Blues dnes, NHL LIVE (Slafkovský, Dvorský)

Sportnet|7. dec 2025 o 20:00
Sledujte s nami ONLINE prenos zo zápasu NHL: Montreal Canadiens - St. Louis Blues.

Hokejisti tímov Montreal Canadiens a St. Louis Blues dnes hrajú ďalší zápas v základnej časti NHL.

Duel bude mať dvojnásobné slovenské zastúpenie. Za domácich tradične nastúpi Juraj Slafkovský, v drese hostí sa predstaví Dalibor Dvorský.

Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: Montreal Canadiens - St. Louis Blues dnes (hokej, NHL, Juraj Slafkovský, Dalibor Dvorský, výsledok, pondelok, NAŽIVO)

NHL  2025/2026
08.12.2025 o 01:00
Montreal
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
St. Louis
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 01:00.

Tabuľky NHL

Západná konferencia:

Východná konferencia:

NHL

dnes 20:00
