VIDEO: Slafkovský proti Dvorskému nenatiahol sériu. Fehérváry sa podieľal na triumfe

Slovenský hokejista Martin Fehérváry prispel jednou asistenciou k výhre Washingtonu Capitals v nočnom zápase zámorskej NHL nad Columbusom Blue Jackets 2:0.
V súboji dvoch tímov so slovenským zastúpením sa tešil Dalibor Dvorský, ktorého St. Louis zdolalo Montreal s Jurajom Slafkovským 4:3.
Pre dvadsaťšesťročného Fehérváryho to bol desiaty bod v 30. zápase prebiehajúcej sezóny (2+8).
Dosiahol ho v predposlednej minúte, keď v obrannom pásme priťukol puk Alexejovi Protasovi, ktorý si o mantinel obhodil obrancu, prešiel do útočného pásma a do prázdnej bránky stanovil na konečných 2:0.
Fehérváry odohral dokopy 20:23 minút a zaznamenal aj tri strely na bránku a jeden plusový bod.
VIDEO: Fehérváryho asistencia
Slafkovský bol pri prehre Montrealu na ľade 20:43 minút, raz vystrelil na bránku a zablokoval tri pokusy súperov.
Dvorský odohral 12:12 minút a vyhral všetky štyri vhadzovania, na ktoré sa postavil.
V ďalších dueloch zvíťazilo Vegas na ľade New Yorku Rangers 3:2 po predĺžení. V 60. minúte vyrovnal na 2:2 Tomáš Hertl a v piatej minúte extračasu rozhodol Jack Eichel.
Anaheim zvíťazil nad Chicagom vysoko 7:1, dva góly strelil mladý kanonier domácich Leo Carlsson. San Jose vyhralo v Caroline 4:1, hrdinom hostí bola Macklin Celebrini, ktorý dal gól a na dva prihral a so 43 bodmi je druhý najproduktívnejší hráč sezóny.
Tabuľke kraľuje Nathan MacKinnon, ktorý mal asistenciu pri výhre vo Philadelphii 3:2 a dokopy nazbieral až 49 bodov (24+25). Hráči Avalanche vybojovali 14. výhru z uplynulých 16 stretnutí a upevnili si postavenie na čele Západnej konferencie i celej profiligy.
NHL - 8. december - výsledky:
Philadelphia - Colorado 2:3
Carolina - San Jose 1:4
Florida - NY Islanders 4:1
Dallas - Pittsburgh 3:2 pp a sn
Washington - Columbus 2:0
NY Rangers - Vegas 2:3 pp
Montreal - St. Louis 3:4
Anaheim - Chicago 7:1
Tabuľky NHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: