VIDEO: Slafkovský proti Dvorskému nenatiahol sériu. Fehérváry sa podieľal na triumfe

Na snímke slovenský hráč Montrealu Juraj Slafkovský (vpravo) a jeho spoluhráč Cole Caufield (vľavo).
Na snímke slovenský hráč Montrealu Juraj Slafkovský (vpravo) a jeho spoluhráč Cole Caufield (vľavo). (Autor: TASR/The Canadian Press via AP)
Sportnet, TASR|8. dec 2025 o 07:04
ShareTweet0

St. Louis zdolalo Montreal 4:3.

Slovenský hokejista Martin Fehérváry prispel jednou asistenciou k výhre Washingtonu Capitals v nočnom zápase zámorskej NHL nad Columbusom Blue Jackets 2:0.

V súboji dvoch tímov so slovenským zastúpením sa tešil Dalibor Dvorský, ktorého St. Louis zdolalo Montreal s Jurajom Slafkovským 4:3.

Pre dvadsaťšesťročného Fehérváryho to bol desiaty bod v 30. zápase prebiehajúcej sezóny (2+8).

Dosiahol ho v predposlednej minúte, keď v obrannom pásme priťukol puk Alexejovi Protasovi, ktorý si o mantinel obhodil obrancu, prešiel do útočného pásma a do prázdnej bránky stanovil na konečných 2:0.

Fehérváry odohral dokopy 20:23 minút a zaznamenal aj tri strely na bránku a jeden plusový bod.

VIDEO: Fehérváryho asistencia

Slafkovský bol pri prehre Montrealu na ľade 20:43 minút, raz vystrelil na bránku a zablokoval tri pokusy súperov.

Dvorský odohral 12:12 minút a vyhral všetky štyri vhadzovania, na ktoré sa postavil.

V ďalších dueloch zvíťazilo Vegas na ľade New Yorku Rangers 3:2 po predĺžení. V 60. minúte vyrovnal na 2:2 Tomáš Hertl a v piatej minúte extračasu rozhodol Jack Eichel.

Anaheim zvíťazil nad Chicagom vysoko 7:1, dva góly strelil mladý kanonier domácich Leo Carlsson. San Jose vyhralo v Caroline 4:1, hrdinom hostí bola Macklin Celebrini, ktorý dal gól a na dva prihral a so 43 bodmi je druhý najproduktívnejší hráč sezóny.

Tabuľke kraľuje Nathan MacKinnon, ktorý mal asistenciu pri výhre vo Philadelphii 3:2 a dokopy nazbieral až 49 bodov (24+25). Hráči Avalanche vybojovali 14. výhru z uplynulých 16 stretnutí a upevnili si postavenie na čele Západnej konferencie i celej profiligy.

NHL - 8. december - výsledky:

Philadelphia - Colorado 2:3

Carolina - San Jose 1:4

Florida - NY Islanders 4:1

Dallas - Pittsburgh 3:2 pp a sn

Washington - Columbus 2:0

NY Rangers - Vegas 2:3 pp

Montreal - St. Louis 3:4

Anaheim - Chicago 7:1

Tabuľky NHL

Západná konferencia:

Východná konferencia:

NHL

Na snímke slovenský hráč Montrealu Juraj Slafkovský (vpravo) a jeho spoluhráč Cole Caufield (vľavo).
Na snímke slovenský hráč Montrealu Juraj Slafkovský (vpravo) a jeho spoluhráč Cole Caufield (vľavo).
VIDEO: Slafkovský proti Dvorskému nenatiahol sériu. Fehérváry sa podieľal na triumfe
dnes 07:04
Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»NHL»VIDEO: Slafkovský proti Dvorskému nenatiahol sériu. Fehérváry sa podieľal na triumfe