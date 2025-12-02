ONLINE: Montreal Canadiens - Ottawa Senators dnes, NHL LIVE (Slafkovský)

Hokejisti tímov Montreal Canadiens a Ottawa Senators dnes nastúpia na svoj ďalší zápas v základnej časti NHL.
V drese domácich sa tradične predstaví slovenský útočník Juraj Slafkovský.
Kde sledovať NHL v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Montreal Canadiens - Ottawa Senators dnes (hokej, NHL, Juraj Slafkovský, výsledok, streda, NAŽIVO)
NHL 2025/2026
03.12.2025 o 01:00
Montreal
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Ottawa
Prenos
Prajem pekný večer pri sledovaní nočného zápasu NHL. Dnes budeme sledovať zápas dvoch kanadských mužstiev. Medzi sebou si to dnes rozdajú Montreal Canadiens a Ottawa Senators. Slovenských divákov najviac zaujíma mužstvo Canadines, kde parádne výkony predvádza slovenský reprezentant Juraj Slafkovský. Dnes sa očakáva dobrý hokej a vyrovnaný priebeh. Uvidíme kto dnešný duel zvládne lepšie a pripíše si víťazstvo.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 01:00.
Tabuľky NHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: