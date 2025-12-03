VIDEO: Slafkovský na konci peknej kombinácie. Strelil 50. gól v NHL, no Montreal prehral

Doteraz iba dvaja Slováci stihli nastrieľať aspoň 50 gólov v NHL ešte pred dovŕšením 22 rokov. Prvým z nich bol Marián Hossa, druhým Marián Gáborík.
V noci na stredu k nim pribudol aj Juraj Slafkovský. Útočník Montrealu zaznamenal ôsmy gól v sezóne a jubilejný v profilige. Canadiens ale podľahli Ottawe 2:5.
Slafkovský bol na konci presilovkovej kombinácie a potrestal vylúčenie Larsa Ellera. Prihrávku na slovenského krídelníka adresoval Cole Caufield, ktorý našiel nakorčuľovaného Slafkovského na zadnej žrdi.
VIDEO: Ôsmy gól Slafkovského v sezóne a odpoveď Zetterlunda
Slafkovský bodoval v treťom stretnutí za sebou. Na ľade strávil až 22 minút a 34 sekúnd. Okrem gólu si pripísal aj dve strely na bránku a jeden bodyček.
Hoci Montreal po góle Slováka viedol, vedenie držal iba 24 sekúnd. Senators ešte do prestávky otočili zásluhou Fabiana Zetterlunda a Arťoma Zuba.
Ďalšie dva góly pridali v prostrednej časti hry Jake Sanderson s Drakeom Bathersonom a na triumfe hostí už nezmenil ani presný zásah domáceho kapitána Nicka Suzukiho. Gólovú poistku pridal v 53. minúte Brady Tkachuk.
„Habs“ prehrali druhýkrát za sebou, Ottawa reagovala na vysokú prehru na ľade Dallasu (1:6).
„Je to pre nás veľké víťazstvo. Viete, v takýchto zápasoch sa ako keby nehrá o dva, ale o štyri body.
Každý jeden hráč v našom tíme podal skvelý výkon,“ povedal pre nhl.com útočník „senátorov“ Brady Tkachuk.
Fehérváry pomohol asistenciou k víťazstvu
Slafkovského krajan Martin Fehérváry pomohol asistenciou k víťazstvu Washingtonu na ľade Los Angeles 3:1.
Slovenský obranca odohral 18:02 minút a pripísal si plusový bod. Prezentoval sa aj troma blokmi a troma bodyčekmi.
Tampa Bay nedokázala predĺžiť svoju sedem zápasov trvajúcu víťaznú sériu. Lightning prehrali na ľade NY Islanders 1:2.
Domáci odskočili na rozdiel dvoch gólov vďaka Bo Horvatovi a Anthonymu Duclairovi, v 57. minúte už iba skorigoval Dominic James. Blysol sa aj domáci brankár Iľja Sorokin s 27 úspešnými zákrokmi. „Je vtipné, aký dokáže byť hokej.
Pretože predtým sme päť domácich zápasov odohrali naozaj dobre a trikrát sme prehrali. Dnes sme nehrali zle, ale nie tak dobre ako predtým a nakoniec sme zvíťazili,“ povedal tréner New Yorku Patrick Roy.
Stamkos dosiahol 1200. bod
Na métu 1200 bodov dosiahol kanadský útočník Steven Stamkos. Tridsaťpäťročný center prispel gólom k víťazstvu Nashvillu nad Calgary 5:1.
„Je to špeciálne. Pri víťazstve si to viac užívate a môžete to trochu osláviť. Toto je niečo, na čo po skončení kariéry budete pozerať. Snažil som sa pomáhať tímu, na druhej musím poďakovať a vzdať úctu všetkým, ktorí mi toto pomohli dosiahnuť,“ uviedol kanadský útočník.
Bol to jeho 589. gól v kariére a zároveň 93. víťazný, čím sa v historickej tabuľke na 15. mieste v tejto štatistike vyrovnal Sergejovi Fedorovovi a Joeovi Nieuwendykovi.
VIDEO: Stamkos dosiahol gól a 1200. bod
Po štyroch prehrách sa radovali z bodov hráči Detroitu. „Červené krídla“ zdolali Boston 5:4. Výrazný podiel na tom mal nemecký obranca Moritz Seider, ktorý strelil gól a pridal dve asistencie.
„Hrali sme naozaj dobre a splnili sme náš herný plán. Od nás to bola veľmi dobrá reakcia proti veľmi dobrému tímu,“ povedal Seider.
Wallstedt zaznamenal štvrtý shutout
Jediný gól stačil Minnesote na víťazstvo na ľade Edmontonu. Strelil ho švédsky obranca Jonas Brodin.
Wild vyhrali nad Oilers aj vďaka čistému kontu jeho krajana Jespera Wallstedta, ktorý zneškodnil všetkých 33 strel a zaznamenal štvrtý shutout vo svojich uplynulých šiestich štartoch.
VIDEO: Wallstedtov zákrok
V tejto štatistike je najlepší v celej súťaži. Wild zároveň predĺžili bodovú sériu na 12 zápasov.
Nathan MacKinnon strelil dva góly za Colorado Avalanche, ktoré v utorok v Ball Arene predĺžilo bodovú sériu na 17 zápasov víťazstvom 3:1 nad Vancouver Canucks.
Kanadský útočník má na konte štyri viacbodové zápasy za sebou (päť gólov, štyri asistencie) a vedie produktivitu NHL so 46 bodmi.
„Nathan bol jedným z tých chalanov, ktorí boli chorí. Nemyslím si, že dnes večer hral najlepšie, ale tu sú veci, ktoré on dokáže,“ povedal tréner Colorada Jared Bednar.
MacKinnon nazbieral minimálne 100 bodov v troch za sebou idúcich kalendárnych rokoch, čo sa pred ním v histórii organizácie podarilo iba trom hráčom.
VIDEO: MacKinnon strieľa druhý gól v zápase
Mikkovi Rantanenovi v rokoch 2022-2024, Joeovi Sakicovi (1990-1992) a slovenskému útočníkovi Petrovi Šťastnému (1985-1987 a 1981-1983).
Vladislav Gavrikov rozhodol po 69 sekundách predĺženia o víťazstve New York Rangers nad Dallasom Stars 3:2.
Rangers zvíťazili tretíkrát v 12 domácich zápasoch od začiatku sezóny. „Ukázali sme, ako vieme hrať, ako môžeme zvýšiť náš výkon. Takže musíme udržať tento štandard a hrať takto každý večer,“ povedal Gavrikov.
NHL - výsledky, 3. december:
Montreal Canadiens – Ottawa Senators 2:5 (1:2, 1:2, 0:1)
Góly: 4. Slafkovský (Caufield, Suzuki), 29. Suzuki (Caufield, Hutson) – 5. Zetterlund (Kleven, Spence), 17. Zub (Tkachuk, Zetterlund), 26. Sanderson (Amadio), 27. Batherson (Kleven, Spence), 53. Tkachuk (Stützle, Perron)
Brankári: Montenbeault - Ullmark, strely na bránku: 21:19
Detroit Red Wings – Boston Bruins 5:4 (2:0, 2:2, 1:2)
Góly: 7. van Riemsdyk (Johansson, Seider), 14. Seider (Kane, DeBrincat), 22. DeBrincat, 37. Chiarot (Larkin, Raymond), 44. Raymond (Seider, Kane) – 32. Aspirot (Zadorov, Jeannot), 36. Steeves (Lindholm, Geekie), 55. Chusnutdinov (Lindholm, Geekie), 60. Steeves (Zacha, Lindholm)
Brankári: Gibson - Swayman (44. Korpisalo), strely na bránku: 32:28
New York Islanders – Tampa Bay Lightning 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)
Góly: 21. Horvat (Šabanov), 46. Duclair (Ritchie, DeAngelo) – 57. James (Lilleberg, Paul)
Brankári: Sorokin - Vasilevskij, strely na bránku: 23:29
New York Rangers – Dallas Stars 3:2 pp (1:1, 0:0, 1:1 - 1:0)
Góly: 7. Soucy (Laba, Sheary), 58. Cuylle (Trocheck, Panarin), 62. Gavrikov (Panarin, Zibanejad) – 10. Capobianco, 50. Rantanen (Johnston)
Brankári: Šesťorkin - DeSmith, strely na bránku: 41:26
Florida Panthers – Toronto Maple Leafs 1:4 (0:2, 1:0, 0:2)
Góly: 35. Reinhart (Lundell) – 6. Stecher (McMann, Joshua), 8. Joshua (McMann, Stecher), 53. Laughton (Lorentz), 60. Tavares (Matthews, Domi)
Brankári: Bobrovskij - Woll, strely na bránku: 26:30
Nashville Predators – Calgary Flames 5:1 (1:0, 3:0, 1:1)
Góly: 7. Schaefer (Svečkov, Hague), 26. Stamkos (Evangelista, O'Reilly), 35. Marchessault (Josi, Hague), 36. Wiesblatt (Bunting, Stastney), 43. Bunting (Wilsby, Jost) – 54. Frost (Kadri, Huberdeau)
Brankári: Saros - Cooley (41. Wolf), strely na bránku: 28:28
Colorado Avalanche – Vancouver Canucks 3:1 (1:1, 2:0, 0:0)
Góly: 20. MacKinnon (Toews, Malinski), 34. Nelson (Landeskog, Colton), 40. MacKinnon (Landeskog, Manson) – 3. Karlsson (Räty, Bains)
Brankári: Wedgewood (33. Blackwood) - Lankinen, strely na bránku: 31:21
Edmonton Oilers – Minnesota Wild 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)
Gól: 14. Brodin (Sturm)
Brankári: Skinner - Wallstedt, strely na bránku: 33:24
Vegas Golden Knights – Chicago Blackhawks 4:3 pp a sn (1:1, 1:1, 1:1 - 0:0, 1:0)
Góly: 1. Barbašev (Bowman, Theodore), 38. Hutton (Stone), 58. Bowman (Theodore, Barbašev), rozh. nájazd Theodore – 2. Moore (Bertuzzi, Nazar), 32. Bertuzzi, 45. Bedard (Burakovsky, Greene)
Brankári: Hart - Knight, strely na bránku: 28:30
Los Angeles Kings – Washington Capitals 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)
Góly: 26. Kempe (Kopitar, Moore) – 15. Wilson (Leonard, Ovečkin), 42. Beauvillier (McMichael, Ovečkin), 59. Protas (Fehérváry, Carlson)
Brankári: Kuemper - Thompson, strely na bránku: 24:25
Tabuľky NHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: