ONLINE: Montreal Canadiens - Utah Mammoth dnes, NHL LIVE (Slafkovský)

ONLINE PRENOS: Montreal Canadiens - Utah Mammoth dnes (hokej, NHL, základná časť, Juraj Slafkovský, výsledok, nedeľa, NAŽIVO)
NHL 2025/2026
09.11.2025 o 01:00
Montreal
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Utah
Prenos
Vážení hokejoví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní zápasu NHL medzi Montrealom Canadiens a Utahom Mammoth.
Montreal prežíva výborný vstup do novej sezóny, keď sa nachádza na popredných miestach v rámci Východnej konferencie. Na domácom ľade pritom zaznamenali iba dve porážku, z toho jednu s bodovým ziskom – v poslednom domácom zápase proti Philadelphii Flyers (4:5sn). V akcii budeme sledovať už tradične aj slovenského útočníka Juraja Slafkovského.
Utah prehral tri zápasy z posledných štyroch, keď nestačil na Edmonton (3:6), Tampu (2:4) a naposledy s Torontom (3:5). Nachádza sa však na 3. mieste v rámci Západnej Konferencie, keď má na konte 18 bodov.
Posledné vzájomné zápasy na ľade Canadiens:
Montreal 2-3pp Utah
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 01:00.
