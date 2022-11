Montréal Canadiens sa výsledkovo naďalej trápi, naposledy padol v Columbuse, konkrétne 4:6. Góly dávali Harris, Anderson, Gallagher a Suzuki. Herne to nevyzerá najhoršie, problémom je však udržať dobrý výkon počas priebehu kompletne celého stretnutia. Proti Flyers majú Canadiens o motiváciu naviac, Philadelphia totiž naposledy odišla z Montréalu bez bodu ešte vo februári 2019. Vzhľadom na nie najideálnejšiu formu oboch celkov môže byť domáce prostredie výhodou.



Philadelphia Flyers má za sebou päť prehier v rade, posledným v zozname bol Boston a výsledok 1:4 na ľade súpera. Jediný gól dal Tippett. Sám kouč Flyers John Tortorella sa netají tým, že jeho tím nepôsobí v stretnutiach ideálne. Pravdou to je, Philadelphia prechádza podobne ako Montréal poriadnou prestavbou. Pozitívna bilancia na ľade Canadiens už spomenutá bola, kvôli hernému prejavu by však väčšiu šancu na výhru mali mať práve domáci.



Slovenská stopa: Juraj Slafkovský (Montréal Canadiens) 12 zápasov 3+1, 1 mínusový bod, 21 trestných minút