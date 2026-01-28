Montreal posilňuje realizačný tím. Nový tréner má zlepšiť brankársku slabinu

Klub NHL Montreal Canadiens prepustil trénera brankárov Erica Raymonda, medzi ktorého zverencov patril český gólman Jakub Dobeš. Tím to dnes oznámil na webe.
Najúspešnejšiemu klubu histórie síce aktuálne patrí miesto zaručujúce postup do play off, ale štatistiky jeho brankárov patria k najhorším v súťaži.
O doterajších 53 zápasov Canadiens v sezóne sa podelilo trio Dobeš, Samuel Montembeault a Jacob Fowler. Dokopy majú percentuálnu úspešnosť zásahov 88,4, čo znamená 28. miesto z 32 tímov.
Dvadsaťštyriročný Dobeš z trojice odohral najviac duelov, 24 oproti 22 Montembeaultovým a 10 Fowlerovým. Ostravský rodák vychytal 16 výhier, úspešnosť zákrokov má 89 percent a priemer 2,96 obdržanej bránky na zápas.
Raymonda, ktorý bol vo funkcii od roku 2021, vystriedal na predbežnej báze do konca ročníka Marco Marciano, ktorý doteraz v rovnakej úlohe pôsobil vo farmárskom klube Laval Rocket v AHL.
Montreal je druhým tímom NHL, ktorý v tomto ročníku menil trénera brankárov. K rovnakému kroku siahli už na začiatku ročníka New York Islanders a brankárska dvojica Iľja Sorokin a David Rittich má odvtedy štvrtú najlepšiu percentuálnu úspešnosť zásahov (90,7) v lige.
