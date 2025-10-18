ONLINE: Montreal Canadiens - New York Rangers dnes, NHL LIVE (Juraj Slafkovský)

MONTREAL. Hokejisti Montrealu Canadiens a New Yorku Rangers dnes v noci hrajú ďalší zápas sezóny NHL.
V zostave Montrealu nebude chýbať slovenský útočník Juraj Slafkovský.
ONLINE PRENOS: Montreal Canadiens - New York Rangers dnes (hokej, NHL, základná časť, Juraj Slafkovský, výsledok, nedeľa, NAŽIVO)
NHL 2025/2026
19.10.2025 o 01:00
Montreal
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
NY Rangers
Prenos
Vážení hokejoví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní zápasu NHL medzi Montrealom Canadiens a New Yorkom Rangers.
Montreal má za sebou zatiaľ pomerne úspešný vstup do nového ročníka, keď po úvodnom zaváhaní na ľade Toronta Maple Leafs (2:5) uspel s Detroitom Red Wings (5:1) či Chicagom Blackhawks (3:2), keď Canadiens strelili víťazný gól len 15 sekúnd pred tretej tretiny. V ďalšom vystúpení si zároveň poradili so Seattlom Kraken 5:4pp, rovnako dospel duel do predĺženia aj naposledy s Nashvillom Predators, kde sa podarilo domácim hokejistom uspieť. Sledovať budeme nepochybne aj slovenského útočníka Juraja Slafkovského, ktorý má zatiaľ na svojom konte iba jeden kanadský bod za presný zásah.
Rangers sa zatiaľ na domácom ľade strelecky trápia, u súpera práve naopak. Po víťazstvách 4:0 s Buffalom Sabres a 6:1 s Pittsburghom Penguins ale v poslednom zápase nestačili na Toronto Maple Leafs, ktorému podľahli 1:2 po predĺžení.
Posledné vzájomné zápasy na ľade Canadiens:
Montreal Canadiens 5-4pp New York Rangers
Montreal Canadiens 2-7 New York Rangers
Montreal Canadiens 4-3sn New York Rangers
Montreal Canadiens 3-4sn New York Rangers
Montreal Canadiens 1-4 New York Rangers
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 01:00.
