ONLINE: Montreal Canadiens - Nashville Predators dnes, NHL LIVE (Juraj Slafkovský)

MONTREAL. Hokejisti Montrealu Canadiens a Nashvillu Predators dnes v noci hrajú ďalší zápas sezóny NHL.
V zostave Montrealu nebude chýbať slovenský útočník Juraj Slafkovský.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
Montreal Canadiens - Nashville Predators (hokej, NHL, základná časť, Juraj Slafkovský)
NHL 2025/2026
17.10.2025 o 01:00
Montreal
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Nashville
Prenos
Vážení hokejoví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní zápasu NHL medzi Montrealom Canadiens a Nashvillom Predators.
Montreal má za sebou zatiaľ pomerne úspešný vstup do nového ročníka, keď po úvodnom zaváhaní na ľade Toronta Maple Leafs (2:5) uspel s Detroitom Red Wings (5:1) či Chicagom Blackhawks (3:2), keď Canadiens strelili víťazný gól len 15 sekúnd pred tretej tretiny. V poslednom vystúpení si zároveň poradili so Seattlom Kraken 5:4pp. Sledovať budeme nepochybne aj slovenského útočníka Juraja Slafkovského, ktorý si už stihol otvoriť strelecký účet. Na konte má však zatiaľ iba jeden kanadský bod.
Nashville vstúpil do nového ročníka s víťazstvom 2:1, keď uspel na domácom ľade s Columbusom Blue Jackets. Po porážke 2:3 po predĺžení s Utahom Mammoth si poradili na ľade Ottawy Senators 4:1, no v nasledujúcom zápase zas nestačili na svojho súpera, tentokrát Toronto Maple Leafs 4:7. Tešiť môžu výkony brankára Sarosa, spomedzi hráčov zaujal Marchessault či Haula.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 01:00.
