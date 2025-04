Montreal má takmer istú účasť v play-off, tvrdia dáta. Caufield: Sme na správnej ceste

Na začiatku apríla sa však Habs, ktorého tímové jadro tvorí aj slovenský útočník Juraj Slafkovský, nachádzajú na priečke, ktorá znamená vlastníctvo voľnej karty zaručujúcej postup do play-off.

BRATISLAVA. V decembri 2024 by si len ten najoptimistickejšie ladený fanúšik Montrealu Canadiens dovolil tvrdiť, že ich tím môže postúpiť do vyraďovacej fázy zámorskej hokejovej NHL.

Kanadský veľkoklub je 5 duelov pred koncom základnej časti na postupovom 8. mieste tabuľky Východnej konferencie, pričom zverenci kouča Martina St. Louisa majú šesťbodový náskok pred deviatym New Yorkom Rangers a desiatym Detroitom Red Wings.

Výpočet bol realizovaný už po triumfe 2:1 nad Nashvillom Predators z nedele na pondelok. Berie do úvahy aj fakt, že Rangers majú o jeden odohraný duel na konte menej.

Podľa webu Money Puck, ktorý sa zamieria na prácu so súborom širokých dát, má Montreal aktuálne 84,1-percentnú šancu na postup do play-off.

Canadiens postúpili do vyraďovačky zatiaľ naposledy v roku 2021. Vtedy sa dostali až do finále Stanley Cupu, kde však nestačili na favorizovanú Tampu Bay Lightning (1:4 na zápasy).

"Samozrejme, že sa na to pamätám. Bola to vtedy divočina a neuveriteľný ošiaľ v celom meste, ale aktuálne na to nemyslím.

S tímom sa sústredíme na každý nasledujúci duel, akoby bol finálový," doplnil americký zakončovateľ, ktorý v play-off pred štyrmi rokmi nastupoval vedľa Tomáša Tatara.

Montreal sa vo zvyšných piatich súbojoch základnej časti NHL stretne na vlastnom ľade s Detroitom.

Potom bude nasledovať dvojica duelov u kanadských súperov, v Ottawe resp. v Toronte.

A v záverečných dvoch stretnutiach sa Montreal predstaví v domácom prostredí proti Chicagu a Caroline.