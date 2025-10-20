ONLINE: Montreal Canadiens - Buffalo Sabres dnes, NHL LIVE (Juraj Slafkovský)

MONTREAL. Hokejisti Montrealu Canadiens a Buffala Sabres dnes v noci hrajú ďalší zápas sezóny NHL.
V zostave Montrealu nastúpi aj slovenský útočník Juraj Slafkovský.
NHL 2025/2026
21.10.2025 o 01:00
Montreal
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Buffalo
Prenos
Vážení hokejoví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní zápasu NHL medzi Montrealom Canadiens a Buffalom Sabres.
Montreal má za sebou zatiaľ pomerne úspešný vstup do nového ročníka, keď po úvodnom zaváhaní na ľade Toronta Maple Leafs (2:5) uspel s Detroitom Red Wings (5:1) či Chicagom Blackhawks (3:2), keď Canadiens strelili víťazný gól len 15 sekúnd pred tretej tretiny. V ďalšom vystúpení si zároveň poradili so Seattlom Kraken 5:4pp, rovnako dospel duel do predĺženia aj s Nashvillom Predators, kde sa podarilo domácim hokejistom uspieť. V poslednom zápase však nestačili v tesnom súboji s Rangers 3:4. Sledovať budeme nepochybne aj slovenského útočníka Juraja Slafkovského.
Buffalo vstúpilo do novej sezóny hneď s troma prehrami v rade, keď postupne nestačili na New York Rangers 0:4, Boston Bruins 1:3 a Colorado Avalanche 1:3. Streleckú smolu však pokorili hneď v nasledujúcom zápase, keď do siete Ottawy Senators strelili až 8 gólov. Sabres uspeli aj v poslednom zápase proti obhajcovi Stanley Cupu z Floridy, ktorú porazili 3:0.
Posledné vzájomné zápasy na ľade Canadiens:
Montreal Canadiens 4-3pp Buffalo Sabres
Montreal Canadiens 6-1 Buffalo Sabres
Montreal Canadiens 2-3 Buffalo Sabres
Montreal Canadiens 1-6 Buffalo Sabres
Montreal Canadiens 2-7 Buffalo Sabres
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 01:00.
