ONLINE: Montreal Canadiens - Boston Bruins dnes (Juraj Slafkovský, NHL)

Suzuki zavezl touš do útočného pásma, a následně přihrál mezi kruhy Andersonovi, jenže zakončení domácího hráče parádně chytá Swayman.

Habs zvládli souboj za svou bránou, odkud nakonec vydolovali kotouč, který následně obloukem poslali do středního pásma.

Marchand dostal nabito do pravého kruhu, ale Montembeault se stihl přesunout a jeho střelu vyrazil.

Tak nyní to domácí hráči hodně pokazili. V ofenzivním pásmu nejprve fauloval Alex Newhook (MTL) a při následném útoku Bostonu ještě přidal faul Brendan Gallagher (MTL). Oba pykají za hákování a Habs čekají horké chvíle.

Zacha nahrál do levého kruhu Pastrňákovi, jenž se poté dostal k bekhendovému zakončení, které Montembeault vyráží.

Pastrňák sice zavezl touš do útočného pásma, jenže zde o něj hosté velmi rychle přišli.

Carlo nahodil kotouč do svého útočného pásma, avšak zde se za ním nežene žádný z hostujících hráčů.

Domácí se znova hnali do útoku, avšak střela Harrise byla zblokována mimo bránu Bostonu.

Montreal právě vstřelil branku! Habs využívají přesilovou hru! Tak přeci jen se hokejisté Montrealu dočkávají! Kotouč se dostal na modrou čáru, kde ho Matheson přihrál NICKU SUZUKIMU, jehož následná střela sice škrtla Swaymana do jeho ramene, ale i tak touš proletěl až do sítě Bruins. Asistence: Matheson.

