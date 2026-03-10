Bratislavský štadión čaká veľká modernizácia. Ministerstvo prispeje miliónmi eur

Na modernizáciu Zimného štadióna Vladimíra Dzurillu v Bratislave pôjde 3,4 milióna eur. Peniaze vyčlení envirorezort z Modernizačného fondu.
Na utorkovej tlačovej konferencii o tom informoval minister životného prostredia Tomáš Taraba.
Starosta bratislavského Ružinova Martin Chren priblížil, že opravou dôjde k zníženiu emisií oxidu uhličitého o 300 ton ročne. Prinesie to aj úsporu na energiách vyše 200.000 eur za rok.
„V súčasnosti je na Slovensku množstvo štadiónov, ktoré, žiaľ, už nespĺňajú nielenže energetické normy, ktoré by moderný štadión mal spĺňať, ale často ani nie sú vhodné na účely, na ktoré pôvodne boli určené,“ povedal Taraba. Preto je podľa neho prioritou, ak chce mať Slovensko úspechy v športe, aby bola infraštruktúra na primeranej úrovni.
Rekonštrukcia sa začne v lete budúceho roka
Chren priblížil, že štadión postavili v roku 1980 a má kapacitu približne 3500 miest. Zrekonštruovať sa má podľa starostu celá hala, dôjde k zatepleniu obvodového plášťa, vymení sa technológia, ktorá je aktuálne na báze čpavku.
V rámci opravy takisto vyberú von celý betón pod ľadovou plochou a naťahajú tam nové trúbky. Zavedú sa aj nové kompresory, uviedol.
„Mali by sme ušetriť zhruba 1,02 gigawatthodiny energie ročne, čo je pokles o asi 61 percent,“ poznamenal Chren. Dodal, že rekonštrukcia by sa mala začať zhruba v lete budúceho roka a štadión by potom mal mať ročnú výluku.
Peniaze na rekonštrukciu pôjdu z Modernizačného fondu, kam prichádzajú financie z Európskej únie určené na zvyšovanie energetickej efektivity verejných budov. Medzi ne môžu za istých okolností patriť aj športoviská, vysvetlil minister.
Zimné štadióny a ľadové plochy sú podľa Tarabu enormne náročné na spotrebu elektrickej energie. Ide navyše o staré areály, ktoré nespĺňajú normy.
„Mestá a obce sú často pred dilemou, že buď musia enormne zvyšovať poplatky rodičom, ak chcú využívať tieto zariadenia, alebo skracujú sezónu alebo, v tom najhoršom prípade, zimné štadióny vôbec nefungujú,“ poznamenal.
Prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Miroslav Šatan zároveň poukázal, že investičný dlh v športovej infraštruktúre na Slovensku je približne 100 miliónov eur, z toho tvorí veľkú položku práve hokej.
Zväz podľa neho nemá zdroje na postavenie nových štadiónov a samosprávy zo svojich rozpočtov nemôžu zbúrať 50- až 60-ročný štadión a postaviť nový.
„Ostáva nám len cesta takýchto pomalých rekonštrukcií,“ podotkol Šatan. Ocenil, že ministerstvo chce do bratislavského štadióna investovať a opraviť ho.
Podobných prípadov je na Slovensku vyše dvadsať
Na Slovensku je podľa ministra vyše 20 podobných štadiónov, ako je ten v Ružinove, a môžu prejsť podobnou úpravou. SZĽH a envirorezort chcú preto na príklade rekonštrukcie Zimného štadióna Vladimíra Dzurillu pripraviť výzvu na ich opravu.
Generálny sekretár zväzu Miroslav Lažo deklaroval, že rozvojové oddelenie bude cez svoje regionálne zložky pripravené komunikovať s primátormi, so starostami aj s klubmi, aby vedeli čo najrýchlejšie a najefektívnejšie doručiť svoje žiadosti.
„Pripravenosť týchto žiadostí bude rozhodujúca, takže budeme maximálne nápomocní a verím, že sa podarí čo najviac zimných štadiónov takýmto spôsobom opraviť,“ povedal Lažo.
Ministerstvo životného prostredia bude mať podľa Tarabu k dispozícii približne 250 miliónov eur, ktoré môžu ísť na znižovanie energetickej náročnosti budov.
„Chceli by sme, aby to primárne išlo do budov, ktoré za normálnych okolností nemajú šancu získať peniaze zo štátneho rozpočtu. Dobre vieme, že ani novovzniknuté ministerstvo športu a cestovného ruchu oproti tým finančným prostriedkom, ktoré máme my na ministerstve životného prostredia, nám nevie v tejto veci konkurovať,“ povedal Taraba.