VIDEO: Šatanov syn sa presadil po prestupe. Pomohlo mu k tomu zaváhanie brankára

Miroslav Šatan ml. v zápase Slovensko - Fínsko na MS U18 2024
Miroslav Šatan ml. v zápase Slovensko - Fínsko na MS U18 2024 (Autor: Andreas Robanser)
Sportnet|14. dec 2025 o 13:07
Bol to len jeho druhý zápas za Shawinigan.

Slovenský hokejista Miroslav Šatan mladší sa presadil vo svojom druhom zápase v kanadskej juniorskej súťaži QMJHL.

Syn prezidenta Slovenského zväzu ľadového hokeja len nedávno posilnil tím Shawinigan Cataractes a hneď si otvoril strelecký úteč.

Proti Chicoutimi Sagueneens sa 19-ročný útočník presadil v úvode tretej tretiny, keď znížil na 3:4. Shawinigan však už nedokázal vyrovnať a prehral druhýkrát za sebou.

VIDEO: Gól Šatana

Šatan mladší začal sezónu v kanadskej OHL a obliekal si dres Saginaw Spirit, no v 26 dueloch nedokázal zabodovať.

Washington si vybral v 7. kole draftu 2024 z 212. pozície.

QMJHL

    dnes 13:07|2
