VIDEO: Šatanov syn sa presadil po prestupe. Pomohlo mu k tomu zaváhanie brankára

Slovenský hokejista Miroslav Šatan mladší sa presadil vo svojom druhom zápase v kanadskej juniorskej súťaži QMJHL.
Syn prezidenta Slovenského zväzu ľadového hokeja len nedávno posilnil tím Shawinigan Cataractes a hneď si otvoril strelecký úteč.
Proti Chicoutimi Sagueneens sa 19-ročný útočník presadil v úvode tretej tretiny, keď znížil na 3:4. Shawinigan však už nedokázal vyrovnať a prehral druhýkrát za sebou.
VIDEO: Gól Šatana
Šatan mladší začal sezónu v kanadskej OHL a obliekal si dres Saginaw Spirit, no v 26 dueloch nedokázal zabodovať.
Washington si vybral v 7. kole draftu 2024 z 212. pozície.