Dvojbodový Chovan sa z víťazstva netešil ani po spolupráci s Nemcom. Asistovali aj ďalší Slováci

Ján Chovan v drese Sudbury Wolves.
Ján Chovan v drese Sudbury Wolves. (Autor: X/Marián Michalovský)
TASR|10. jan 2026 o 10:25
Tobias Tomík prispel asistenciou k výhre Vancouveru Giants.

Slovenský hokejista Ján Chovan sa podpísal pod oba góly Sudbury Wolves v nočnom zápase kanadskej juniorskej OHL, no jeho tím prehral doma s Niagara IceDogs 2:4.

Devätnásťročný útočník strelil prvý gól v presilovke, keď mu naň prihral krajan Adam Nemec. Obaja si potom pripísali asistencie na druhý zásah svojho tímu na 2:1, hostia však v druhej polovici duelu otočili.

Chovan má po 32 zápasoch na konte 22 bodov (8+14). O rok mladší Nemec bodoval aj vo svojom druhom stretnutí v OHL po odchode z Nitry a na konte má tri body (1+2).

VIDEO: Gól Jána Chovana

Tobias Tomík prispel asistenciou k výhre Vancouveru Giants nad Tri-City Americans 4:3 po predĺžení vo WHL a v 34 dueloch sezóny nazbieral 17 bodov (8+9).

Gólovú prihrávku zaznamenal aj Andreas Straka z Quebecu, ktorý prehral v QMJHL s Rimouski Oceanic 3:4 po predĺžení. Osemnásťročný útočník má v 28 zápasoch bilanciu šesť gólov a 15 asistencií.

OHL

    dnes 10:25
