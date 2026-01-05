VIDEO: Šatanov syn s druhým gólom. Využil veľkú chybu obrancu, bodovali aj ďalší Slováci

Slovenský hokejista Miroslav Šatan mladší strelil druhý gól v kanadskej juniorskej súťaži QMJHL.
Syn prezidenta Slovenského zväzu ľadového hokeja posilnil v tejto sezóne tím Shawinigan Cataractes.
Proti Rouyn-Noranda Huskies Sagueneens sa 19-ročný útočník presadil v 58. minúte, keď upravil na 4:2 pre svoje mužstvo. Shawinigan aj vďaka nemu dosiahol druhý triumf za sebou a piaty z uplynulých šiestich duelov.
VIDEO: Gól Šatana
Šatan mladší začal sezónu v kanadskej OHL a obliekal si dres Saginaw Spirit, no v 26 dueloch nedokázal zabodovať. Washington si ho vybral v 7. kole draftu 2024 z 212. pozície.
Po zápase získal aj individuálne ocenenie. Podľa klubu bol najlepšie pracujúcim hráčom Shawiniganu.
Útočník Andreas Straka zaznamenal dve asistencie a plusový bod, aby prispel Quebecu k výhre 5:4 po predĺžení nad Drummondvilleom, v drese ktorého si asistenciu pripísal obranca Filip Kovalčík.