VIDEO: Šatanov syn s druhým gólom. Využil veľkú chybu obrancu, bodovali aj ďalší Slováci

Miroslav Šatan ml.
Miroslav Šatan ml. (Autor: X/Cataractes de Shawinigan)
Sportnet|5. jan 2026 o 13:29
ShareTweet0

Bol to jeho desiaty zápas za Shawinigan.

Slovenský hokejista Miroslav Šatan mladší strelil druhý gól v kanadskej juniorskej súťaži QMJHL.

Syn prezidenta Slovenského zväzu ľadového hokeja posilnil v tejto sezóne tím Shawinigan Cataractes.

Proti Rouyn-Noranda Huskies Sagueneens sa 19-ročný útočník presadil v 58. minúte, keď upravil na 4:2 pre svoje mužstvo. Shawinigan aj vďaka nemu dosiahol druhý triumf za sebou a piaty z uplynulých šiestich duelov.

VIDEO: Gól Šatana

Šatan mladší začal sezónu v kanadskej OHL a obliekal si dres Saginaw Spirit, no v 26 dueloch nedokázal zabodovať. Washington si ho vybral v 7. kole draftu 2024 z 212. pozície.

Po zápase získal aj individuálne ocenenie. Podľa klubu bol najlepšie pracujúcim hráčom Shawiniganu.

Útočník Andreas Straka zaznamenal dve asistencie a plusový bod, aby prispel Quebecu k výhre 5:4 po predĺžení nad Drummondvilleom, v drese ktorého si asistenciu pripísal obranca Filip Kovalčík.

QMJHL

    Miroslav Šatan ml.
    Miroslav Šatan ml.
    VIDEO: Šatanov syn s druhým gólom. Využil veľkú chybu obrancu, bodovali aj ďalší Slováci
    dnes 13:29
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Hokej»Ďalšie súťaže»QMJHL»VIDEO: Šatanov syn s druhým gólom. Využil veľkú chybu obrancu, bodovali aj ďalší Slováci