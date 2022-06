Mal viac ako bod na zápas. Minnesota vymenila Švajčiara

S tímom Kings Fiala po prestupe podpísal sedemročný kontrakt v hodnote 7 875 000 dolárov ročne. Plat by sa mal rovnomerne rozložiť a zmluva by mala v druhom až siedmom roku obsahovať aj klauzulu o nevymeniteľnosti. Presné podmienky zatiaľ nie sú známe.

Počas sezóny 2021/22 mal Fiala jednoročný kontrakt v hodnote 5,1 miliónov dolárov. Manažér Minnesoty Bill Guerin vedel, že Fialu zrejme bude musieť vymeniť. Problémom boli financie a platový strop.

"Mal 85 bodov a skvelú sezónu," vravel Guerin. "Ale nemáme priestor pod platovým stropom. Úprimne, ak by sme si ho chceli nechať, museli by sme vymeniť tak dvoch alebo troch hráčov a oslabiť náš tím viac. Ďalší rok by ich muselo byť ešte viac. Nepasovalo nám to."