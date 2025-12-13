Nie k bratom a za Nemca, ale do Minnesoty. Megatrejd v hokejovej NHL

Klub zámorskej hokejovej NHL Vancouver Canucks vymenil svojho kapitána Quinna Hughesa do Minnesoty Wild.
Za produktívneho obrancu a držiteľa Norrisovej trofeje z roku 2024 získal útočníkov Marca Rossiho, Liama Öhgrena, obrancu Zeeva Buiuma a výber v prvom kole budúcoročného draftu.
Dvadsaťšesťročný Quinn Hughes patrí medzi najviac cenených zadákov v NHL. Celú svoju doterajšiu kariéru odohral za Vancouver, ktorý ho draftoval v roku 2018 zo siedmej priečky celkovo.
Figuroval v prvotnej nominácii reprezentácie USA na budúcoročné ZOH v Miláne a Cortine d´Ampezzo. Je v piatej sezóne svojho šesťročného kontraktu na 47,1 milióna amerických dolárov.
Vlani dostal Norrisovu trofej pre najlepšieho obrancu súťaže, v tomto roku bol finalistom na zisk tohoto ocenenia.
Dlho pritom zámorské média špekulovali, že môže prestúpiť do New Jersey. V drese Devils totiž pôsobia jeho bratia Jack a Luke. Podľa nich mal byť súčasťou výmeny s Vancouverom aj slovenský obranca Šimon Nemec.
VIDEO: Najkrajšie góly Quinna Hughesa za Vancouver
„Chceli by sme sa poďakovať Quinnovi za jeho čas strávený s tímom Vancouver Canucks,“ uviedol v oficiálnom komuniké Jim Rutherford, prezident hokejových operácií Vancouveru.
„Quinn je skvelý človek, skvelý hokejista a jeden z najlepších hráčov Canucks všetkých čias. Máme šťastie, že sme za neho získali z Minnesoty veľmi dobrých mladých hráčov. Budú kľúčovou súčasťou prestavby, v ktorej sa momentálne nachádzame.“
Vancouver je momentálne na chvoste NHL s 25 bodmi.
V 459 stretnutiach v NHL si Q. Hughes pripísal 432 bodov (61+371), najviac spomedzi obrancov v histórii klubu z Vancouveru. V 30 dueloch play off pridal 26 bodov (2+24).
V tejto sezóne zatiaľ nazbieral dva góly a 21 asistencií v 26 zápasoch. „Pre klub to určite nie je ľahký deň,“ priznal generálny manažér Canucks Patrik Allvin. „Quinn Hughes bol veľkou súčasťou organizácie, skvelým človekom a skvelým hokejistom a má na konte veľa rekordov.
Je to ťažký, ťažký deň, ale na druhej strane sme nadšení z príchodu mladých hráčov, ktorých sme získali a na ktorých budeme stavať.“
Dvadsaťštyriročného rakúskeho útočníka Rossiho draftovala Minnesota v prvom kole v roku 2020. V 202 dueloch za Wild nazbieral spolu 114 bodov (49+65).
O štyri roky mladší Buium je dvanástkou draftu z vlaňajška a v NHL debutoval v play off v minulej sezóne. V tejto sezóne si pripísal 14 bodov (3+11) v 31 stretnutiach.
Dvadsaťjedenročný švédsky krídelník Öhgren bol draftovaný Minnesotou v roku 2022 z celkovo 19. miesta, v tomto ročníku sa ešte do bodovania v 18 dueloch nezapísal. V NHL má na konte sedem bodov v 46 zápasoch.
