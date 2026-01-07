Muž zápasu Kelemen: Vyvolal šarvátku, dostal od súpera hlavičku a rozhodol o výhre

Slovenský hokejový útočník Miloš Kelemen nemá najlepšiu formu. Do včerajšieho zápasu jeho Pardubíc na ľade Sparty Praha v 39. kole českej extraligy vstupoval so sedemzápasovou šnúrou bez bodu.
V hlavnom meste však bol hlavným hrdinom pri výhre 3:2 po predĺžení.
V polovici stretnutia vyvolal 26-ročný krídelník šarvátku po zrážke s brankárom Sparty Jakubom Kovářom.
"Patrí to k tomu, ja som sa tlačil do brány, potkol som sa o hokejku ich hráča a nechtiac som trafil brankára," komentoval situáciu Kelemen.
To vyvolalo hnev hráčov pražského celku a obranca Jakub Krejčík uštedril Kelemenovi hlavičku, za ktorú bol vylúčený do konca zápasu.
"Ich reakcia bola správna a myslím si, že aj naša. Krejča (Krejčík) ma tam nešťastne trafil prilbou do hlavy. Je to faul a hrali sme päťminútovú presilovku, ale myslím si, že to z jeho strany nebolo úmyselné."
Incident rozhodcovia riešili aj s trénermi. Tí mali svojich hráčov upokojiť.
Kormidelník Pardubíc Filip Pešán asi k Milošovi Kelemenovi prehovoril správnym spôsobom, táto situácia ho naštartovala. Pardubice prehrávali 0:1 aj 1:2, ale práve Slovák dotiahol mužstvo k víťazstvu.
V tretej tretine prepálil prudkou strelou všetko, čo mu stálo v ceste a vyrovnal na 2:2. V predĺžení sa ocitol zoči voči brankárovi Kovářovi a rozhodol o víťazstve prvého tímu ligy.
VIDEO: Góly Miloša Kelemena proti Sparte Praha
Zápas, ktorý mal parametre playoff, Kelemenovi sadol:
"Bol to odbojovaný zápas. Oni hrali dobrý hokej, bolo to rýchle a zaujímavé aj pre divákov. Super dva body, super víťazstvo."
Rodák z Lučenca má v súčasnom ročníku na konte desať bodov v 36 zápasoch.
"Snažím sa stále pomáhať tímu. Vo veľa zápasoch som sa dostával do takých istých šancí, ale nepadalo to.
Nebudem klamať, bol som z toho sklesnutý. Mrzelo ma, že svojimi gólmi nepomáham tímu. Som však rád, že to prišlo v ten pravý moment," dodal Kelemen.