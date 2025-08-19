Zaradili ho do asistenčného programu. Kanaďan ešte nekončí, podpísal skúšobný kontrakt

Milan Lucic.
Milan Lucic. (Autor: SITA/AP)
Minulú sezónu odohral len štyri zápasy.

ST. LOUIS. Kanadský hokejista Milan Lucic po ročnej pauze zabojuje o návrat do zámorskej NHL. Klub St. Louis Blues podpísal s 37-ročným útočníkom skúšobný kontrakt.

„Bluesmani“ o tom informovali v utorok na svojej webstránke.

Lucic minulú sezónu vynechal a v ročníku 2023/24 odohral za Boston Bruins len štyri zápasy základnej časti, v ktorých si pripísal dve asistencie.

V novembri 2023 opustil tím a zaradil sa do asistenčného programu NHL/NHLPA, ktorý absolvoval.

Program vznikol, aby pomáhal hráčom pri psychických problémoch, závislostiach a iných osobných ťažkostiach.

Lucic má za sebou 17 sezón v NHL. V 1177 zápasoch základnej časti zaznamenal 586 kanadských bodov (233+353) a 1301 trestných minút, v 136 dueloch play off si pripísal 77 bodov (29+48).

V roku 2011 bol súčasťou tímu Bostonu, ktorý získal Stanleyho pohár.

