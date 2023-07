Prišiel ako vyhorený talent, skončil ako legenda. Calgary vyradí číslo Kiprusoffa

„Sme hrdí na to, že môžeme naďalej budovať dedičstvo Flames a vzdať hold jednému z najvýznamnejších velikánov histórie klubu.

Na „Kippera“, ako ho prezývali, v Alberte nezabúdajú. Kedykoľvek sa objaví v aréne Flames, dostane standing ovation.

„V Calgary som to miloval. Fanúšikovia sú úžasní a je to nádherné miesto pre život aj kariéru. Hokej tu naozaj niečo znamená a ja som bol hrdý na to, že som mohol deväť rokov nosiť ich logo a nazývať Calgary svojím domovom,“ povedal Kiprusoff.

„Chcel by som sa poďakovať majiteľom Flames, organizácii a fanúšikom za moje pôsobenie v Calgary a za túto obrovskú poctu.“