Vážení hokejoví fanúšikovia. Vítam vás pri sledovaní 3. zápasu kvalifikácie o play-off Tipos extraligy medzi Michalovcami a Trenčínom.



HK DUKLA Ingema Michalovce



Zemplínčania sa vrátili domov po úspešnej misii pod hradom Matúša Čáka. Jednu výhru chceli a majú ju. Michalovce napravili prehru 1:3 a vyhrali 4:1. Vytvorili si tak dobrú pozíciu pred prípadným postupom do hlavnej časti play-off. Musia však ešte vydržať v oboch domácich dueloch, kedy sa môže rozhodnúť o všetkom. Ľahké to ale určite nebude.



HK DUKLA Trenčín



Namiesto vybojovania mečbalu cesta na Zemplín za nerozhodného stavu. Séria s Michalovcami je vyrovnaná, a to nielen z hľadiska skóre, ale bolo to vidieť aj v hre.