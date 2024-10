Michalovce získali obrancu so skúsenosťami z NHL, známu posilu oznámili aj Nové Zámky

MICHALOVCE. Extraligový klub HK Dukla Ingema Michalovce angažoval 36-ročného obrancu Artursa Kuldu.

Vizitku dlhoročného lotyšského reprezentanta zdobia dve účasti na ZOH, osem na MS a aj 15 zápasov v NHL. Klub informoval o novej akvizícii na sociálnych sieťach.

"Chceli sme posilniť našu obranu. V momente, keď sa naskytla príležitosť na podpis Artursa Kuldu, neváhali sme a dohodli sme sa na zmluve do konca sezóny. Mal by do nášho mužstva priniesť bohaté skúsenosti.