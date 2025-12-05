ONLINE: HK Dukla Michalovce - HC Košice dnes, Tipsport liga LIVE (25. kolo)

HK Dukla Michalovce - HC Košice: ONLINE prenos zo zápasu 25. kola Tipsport ligy.
HK Dukla Michalovce - HC Košice: ONLINE prenos zo zápasu 25. kola Tipsport ligy. (Autor: Sportnet)
Sledujte s nami ONLINE prenos z 25. kola Tipsport ligy: HK Dukla Michalovce - HC Košice.

Hokejisti HK Dukla Michalovce a HC Košice dnes hrajú zápas 25. kola Tipsport ligy.

Kde sledovať Tipsport ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: HK Dukla Michalovce - HC Košice dnes (Tipsport Liga LIVE, 25. kolo, piatok, výsledky, NAŽIVO)

Tipsport liga (SR)  2025/2026
05.12.2025 o 17:30
25. kolo
Michalovce
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Košice
Prenos
Vítam Vás pri sledovaní hokejového zápasu Tipsport ligy medzi HK Dukla Michalovce a HC Košice.

HK Dukla Michalovce

Dukla prežíva v tejto sezóne mimoriadne náročné obdobie. V priebehu tejto sezóny nazbierala zatiaľ 26 bodov a má vysoko negatívne skóre 68:88. Michalovciam patrí aktuálne až. 11 pozícia. Svoj posledný ligový zápas odohrali hráči Michaloviec na ľade Kamzíkov z Popradu. Prehrávali 1:3, ale duel napokon dokázali otočiť a zvíťazili 5:4 po predĺžení.

HC Košice

Zverenci Dana Cemana sú na tom podstatne lepšie ako ich dnešný súper. Oceliari sa aktuálne nachádzajú na 3. pozícii so ziskom 46 bodov a pozitívnym skóre 79:51.Košice dokázali z posledných šiestich zápasov vyhrať až päť. Jediný zápas prehrali na ľade Dukly Trenčín tesne 1:2. Oceliari sú dnes favoritom a očakáva sa ich víťazstvo.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:30.

Tabuľka Tipsport ligy

Tipsport liga

