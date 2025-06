Na drafte NHL zaznelo prvé slovenské meno. Mladého brankára si vybrali v 3. kole

LOS ANGELES. Slovenský hokejista Michal Prádel sa stal prvým draftovaným Slovákom. Zo 75. miesta v 3. kole si ho vybral Detroit Red Wings.

Záujem o služby Slováka, ktorý výškou a štýlom pripomína jedného z najlepších súčasných brankárov NHL Connora Helleybuycka, prejavil Utah, Detroit či Anaheim.

„Bolo by skvelé ísť do Anaheimu, kde trénuje Peter Budaj. Ale či to bude druhé alebo piate kolo, na tom nezáleží. Dôležité pre mňa bude, aby si ma vybral tím, ktorý ma bude dobre vychovávať," zdôrazňoval Prádel pred draftom.