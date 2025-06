Mama z neho chcela volejbalistu. Mladý Slovák hral hokej medzi kukuričnými poľami

BRATISLAVA. Ešte pred niekoľkými mesiacmi ho poznali len hokejoví nadšenci sledujúci slovenské mládežnícke súťaže. Dnes o ňom hovoria skauti NHL, experti a dokonca aj fanúšikovia v Amerike. Reč je o slovenskom brankárovi Michalovi Prádelovi, ktorého môžu cez víkend draftovať do NHL.

„Či to bude druhé alebo piate kolo, na tom nezáleží," hovorí v rozhovore pre Sportnet.

Draftové nádeje 2025 O drafte sa hovorí, že je vstupnou bránou do NHL. Niekoľkým slovenským hráčom sa na konci júna splní sen. Sportnet prináša príbehy najväčších draftových talentov za rok 2025, na ktorých môžu kluby z najlepšej ligy sveta ukázať vo vstupnom výbere.

K hokeju ho priviedli spolužiaci Osemnásťročný mladík je rodák z Dolného Kubína, vyrastal v neďalekej dedinke Lokca. Jeho otec je lekár a mama učiteľka, základy dobrej pracovnej morálky dostal do vienka už pri narodení.

Mama sa v minulosti venovala volejbalu, a vzhľadom na to, že už odmalička bol vysoký, celkom prirodzene ho posielala pod sieť. „Mama chcela, aby som hral volejbal," hovorí so smiechom Prádel. „Spolu s otcom sme ju potom prehovorili." Väčšina jeho rovesníkov sa k hokeju dostala cez súrodencov či rodičov, Prádel cez spolužiakov na základnej škole. „Raz som sa šiel pozrieť na ich tréning, zapáčilo sa mi to a chcel som to skúsiť," hovorí talentovaný hokejista.

Post brankára si vybral hneď na začiatku, aj keď prvý rok musel hrať v poli, aby sa dobre naučil korčuľovať. Aj keď Dolný Kubín nepatrí medzi bašty slovenského hokeja, podmienky na rozvoj tam našiel ideálne. „Mal som tam veľmi dobrých trénerov a učiteľa telesnej výchovy, ktorí ma naučili disciplínu, čo mi v začiatkoch veľmi pomohlo," spomína. V klube dostával veľký priestor, chytal veľa zápasov a naučil sa súperiť s množstvom striel. Ako priznáva, získal veľmi dobré základy.

Michal Prádel zasahuje proti Tylerovi Hopkinsovi v zápase Slovensko - Kanada v semifinále MS 18 v hokeji. (Autor: FOTO - PUCKFANS/ANDREAS ROBANSER)

Na Orave hral hokej do deviatej triedy na základnej škole. Keďže Dolný Kubín nedisponoval extraligovým tímom dorastu, Prádel musel hľadať iné možnosti. Na dve sezóny sa usadil v Liptovskom Mikuláši, kde chytal za výber do 18, ale aj do 20 rokov. Pre mladého brankára bolo dôležité, aby dostával šancu a to sa mu splnilo. V množstve zápasov mal stabilné čísla a rýchlo sa zlepšoval. „Logisticky to bolo veľmi náročné - študoval som na gymnáziu v Dolnom Kubíne, ale hokej som hral v Mikuláši. Každé poobedie ma vozila mama, aby som všetko stíhal," priblížil. V minulej sezóne sa stal súčasťou projektu reprezentačnej osemnástky. Na začiatku bol až trojka, neskôr sa vypracoval na brankársku jednotku. V tomto roku dostal priestor aj medzi mužmi.

„Podmienky v osemnástke boli výborné. Od stravy až po celkové zázemie. Veľmi mi to vyhovovalo," konštatuje Prádel. Nakoniec sa dohodol aj na spolupráci s klubom BARANI Banská Bystrica s tým, že sezónu začne v projekte osemnástky a play-off odchytá za bystrických juniorov. Ako Dolný Kubín, len v Amerike Na prelome rokov pochopil, že so štatistikami z projektu a slovenskej juniorky nemá veľkú šancu byť draftovaný, preto sa rozhodol presunúť do zámoria. „O odchode sa špekulovalo už po letnom Hlinka Gretzky Cupe, ale s rodičmi a trénermi sme sa dohodli, že do zámoria odídem až v januári," vysvetľuje Prádel. Ako ďalej dodáva, zvolil si podobnú cestu ako jeho reprezentačný predchodca Samuel Urban. „Videl som, že to je je správna voľba a on mi to aj dosvedčil," povedal Prádel. Obaja brankári si vybrali americkú juniorskú súťaž USHL. Urban chytal za Sioux City Musketeers, Prádel v Tri-City Storm.

USHL je považovaná za najlepšiu mládežnícku súťaž v Spojených štátoch a medzi Slovákmi je obľúbená. V lige nastupovalo v uplynulom ročníku až 14 Slovákov, z toho šesť brankárov. Prádel v drese Tri-City odchytal 14 stretnutí v základnej časti a jeden zápas v play-off. Pripísal si deväť výhier a úspešnosť zákrokov mal na hranici 90 percent. S adaptáciou na zámorský štýl hokeja nemal problém. Už tretí deň po prílete do USA nastúpil na súťažný zápas. „Je to náročná liga, hrá sa rýchly hokej na malom klzisku. Veľa zápasov bolo dôležitých, čo mi pomohlo aj z psychickej stránky," hodnotí Prádel s tým, že práve mentálna odolnosť je jeho silnou stránkou. Naopak, je ešte veľa vecí, na ktorých musí zapracovať. Tým, že je vysoký (195 cm), jeho pohyby sú trochu nemotornejšie. V najbližších rokoch musí zlepšiť silu, mobilitu a rýchlosť.

Klub Tri-City pôsobí v mestečku Kearney, ktoré má približne 34-tisíc obyvateľov. Nachádza sa na Stredozápade USA v štáte Nebraska. Tento kraj je považovaný za „srdce" americkej prérie a farmársku veľmoc. „Prirovnal by som to k Dolnému Kubínu, možno trochu väčšie," uviedol Prádel so smiechom k mestu uprostred nekonečných rovín, kde najvyššími stavbami nie sú mrakodrapy, ale silá na kukuricu. „Celý štát Nebraska sú len kukuričné polia," dodal mladý gólman s úsmevom. Rodičia odchod syna do USA nebrali tragicky, často s ním telefonovali prostredníctvom videohovorov. Utešil ich aj fakt, že Michal býval v náhradnej rodine, kde sa s tromi spoluhráčmi stali jej riadnymi členmi. „Chodil som von so psami, naučil som sa prať a pomáhali sme aj s varením." „Celú sezónu hodnotím veľmi dobre, odchod do zámoria mi pomohol, veľa nového som sa naučil. Dostal som veľa lekcií a dobrú školu do života. Aj z hokejovej stránky," zhodnotil Prádel. Na šampionáte umlčal Fínov Záver ročníka odohral na MS v hokeji do 18 rokov. Bol to kľúčový turnaj z pohľadu draftových šancí a mladý brankár si to plne uvedomoval. „Myslím si, že sme prišli dobre pripravení. Aj mne sa chytalo od začiatku veľmi dobre," ozrejmil. V prvom zápase na turnaji nastúpili mladí Slováci proti rovesníkom z Fínska. Hokejisti spod Tatier nečakane porazili favorita 1:0 po samostatných nájazdoch. Hrdinom duelu sa stal práve Prádel.

Brankár Michal Prádel v zápase Slovensko - Fínsko na MS v hokeji do 18 rokov 2025. (Autor: IIHF)

Od úvodu zápasu pôsobil istým dojmom a predviedol niekoľko výnimočných zákrokov vrátane jedného v predĺžení. Celkovo zastavil 34 striel a všetky 4 samostatné nájazdy. „Ten zápas mi vyšiel a som za to rád," zhodnotil s odstupom času muž zápasu.

Slováci sa aj vďaka Prádelovi dostali na turnaji až do hry o medaily. V semifinále ale podľahli Kanade 0:4, v súboji o bronz prehrali s USA 3:4 po predĺžení. „Štvrté miesto je pekný úspech, ale medaila bola blízko. O to viac nás to všetkých mrzelo. Pre mňa osobne je to však motivácia do ďalšej tvrdej roboty," uviedol Prádel. Slovenská jednotka na drafte? Aj vďaka výsledkom na svetovom šampionáte do 18 rokov sa záujem o Prádela mimoriadne zvýšil. Postupne stúpal preddraftovými rebríčkami a podľa mnohých exportov sa môže stať slovenskou draftovou jednotkou. Jeho výber by mal prísť už v druhom alebo treťom kole. Draftu v Los Angeles sa zúčastní osobne.

"Ide o vysokého brankára, ktorý má vynikajúci postoj a v bránke sa riadi svojimi zmyslami. Vyniká skvelou efektivitou a výborným vykrývaním uhlov. Jeho slabou stránkou je rýchlosť. Občas mu robí problémy chytať puky, pri ktorých sa musí viac hýbať. Má potenciál na to, aby mohol byť stabilnou dvojkou v NHL," opísal slovenskú brankársku nádej uznávaný novinár Corey Pronman z The Athletic, ktorý ho zaradil na 76. miesto. Ak by sa naplnila táto predpoveď, po Adamovi Gajanovi (2023, 35. miesto), Petrovi Budajovi (2001, 63. miesto) a Jánovi Lašákovi (1999, 65. miesto) by sa stal štvrtým najvyššie draftovaným slovenským brankárom. „Čítam si pohľady expertov na moju hru. Ak sú to experti, ktorí sa vyznajú, tak si z toho aj niečo zoberiem, ale inak sa tým veľmi nezaťažujem," hovorí brankár, ktorý patrí medzi svetovú špičku ročníka 2007.