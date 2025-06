ONLINE: Ktorí Slováci sa dočkajú? 2. až 7. kolo draftu NHL 2025/2026 dnes LIVE

Hokej 2024/2025

28.06.2025 o 01:00

Vstupný draft NHL 2025

Prehľad

1. kolo:

1. New York Islanders - Matthew Schaefer, O, Kanada

2. San Jose Sharks - Michale Misa, Ú, Kanada

3. Chicago Blackhawks - Anton Frondell Ú, Švédsko

4. Utah Mammoth - Caleb Desnoyers, Ú, Kanada

5. Nashville Predators - Brady Martin, Ú, Kanada

6. Philadelphia Flyers - Porter Martone, Ú, Kanada

7. Boston Bruins - James Hagens, Ú, USA

8. Seattle Kraken - Jake O'Brien, Ú, Kanada

9. Buffalo Sabres - Radim Mrtka, O, Česko

10. Anaheim Ducks - Roger McQueen, Ú, Kanada

11. Pittsburgh Penguins - Benjamin Kindel, Ú, Kanada

12. Philadelphia Flyers - Jack Nesbitt, Ú, Kanada

13. Detroit Red Wings - Carter Bear, Ú, Kanada

14. Columbus Blue Jackets - Jackson Smith, O, Kanada

15. Vancouver Canucks - Braeden Cootes, Ú, Kanada

16. New York Islanders - Victor Eklund, Ú, Švédsko

17. New York Islanders - Kashawn Aitcheson, O, Kanada

18. Calgary Flames (od New Jersey Devils) - Cole Reschny, Ú, Kanada

19. St. Louis Blues - Justin Carbonneau, Ú, Kanada

20. Columbus Blue Jackets ( od Minnesoty Wild) - Pyotr Andreyanov, G, Rusko

21. Nashville Predators - Cameron Reid, O, Kanada

22. Philadelphia Flyers (od Colorada Avalanche) - Bill Zonnon, Ú, Kanada

23. Ottawa Senators - Legan Hensler, O, USA

24. Pittsburgh Penguins, William Horcoff, Ú, Kanada

25. Chicago Blackhawks (od Toronta Maple Leafs) - Václav Nestrašil, Ú, Česko

26. Nashville Predators (od Vegas Golden Knights přes San Jose Sharks) - Ryker Lee, Ú, USA

27. Washington Capitals - Lyanden Lakovic, Ú, Kanada

28. Winnipeg Jets - Sascha Boumedienne, O, Finsko

29. Chicago Blackhawks - Mason West, Ú, USA

30. San Jose Sharks (od Dallasu Stars) - Joshua Ravensbergen, G, Kanada

31. Los Angeles Kings - Henry Brzuestewicz, O,USA

32. Calgary Flames (od Floridy Panthers) - Cullen Potter, Ú, USA



2. kolo

33. San Jose Sharks – Haoxi Wang, O, Čína

34. Montreal Canadiens– Alexandr Žarovsky, Ú, Rusko

35. Nashville Predators – Jacob Rombach, O, USA

36. Seattle Kraken – Blake Fiddler, O, USA

37. Washington Capitals - Milton Gästrin, Ú, Švédsko

38. Philadelphia Flyers - Carter Amico, O, USA

39. Pittsburgh Penguins - Peyton Kettles, O, Kanada

40. Philadelphia Flyers - Jack Murtagh, Ú, USA

41. Carolina Hurricanes - Semjon Frolov, B, Rusko

42. New York Islanders - Daniil Prochorov, Ú, Rusko

43. New York Rangers - Malcolm Spence, Ú, Kanada

44. Detroit Red Wings - Eddie Genborg, Ú, Švédsko

45. Anaheim Ducks - Eric Nilson, Ú, Švédsko

46. Utah Mammoth - Max Pšenička, O, Česko

47. Vancouver Canucks - Alexej Medvěděv, B, Rusko

48. Philadelphia Flyers - Shane Vansaghi, Ú, USA