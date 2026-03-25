Český brankársky talent podpísal zmluvu v NHL. Vyznamenal sa na juniorských MS

Brankár Michael Hrabal v zápase USA - Česko v semifinále MS v hokeji do 20 rokov 2025. (Autor: TASR/The Canadian Press via AP)
ČTK|25. mar 2026 o 23:03
Podpísal trojročnú nováčikovskú zmluvu s Utahom.

Český hokejový brankár Michael Hrabal podpísal v NHL trojročnú nováčikovskú zmluvu s Utahom. Kontrakt začne platiť od začiatku sezóny 2026/27.

Mammoth držiteľa dvoch bronzov z juniorských svetových šampionátov zároveň na základe profesionálnej skúšobnej zmluvy ihneď poslali do svojho farmárskeho tímu Tucson Roadrunners v AHL. Klub o dohode informoval na webe.

Dvadsaťjedenročný pražský rodák Hrabal odišiel do zámoria zo Sparty a prvú sezónu (2022/23) odchytal v USHL vo farbách mužstva Omaha Lancers. Nasledujúce tri ročníky pôsobil v bránke Univerzity Massachusetts v NCAA.

V tejto sezóne nastúpil do 29 zápasov, vychytal v nich 19 výhier, v priemere inkasoval 1,95 gólu na stretnutie, mal úspešnosť zákrokov 93,7 percenta a štyrikrát udržal čisté konto. Dostal sa aj medzi troch finalistov Mike Richter Award, ceny pre najlepšieho brankára v univerzitnom hokeji.

Klub si dvojmetrového gólmana vybral (vtedy ešte ako Arizona Coyotes) pri drafte NHL v roku 2023 z 38. miesta.

Hrabal dal o sebe veľmi výrazne vedieť na ostro sledovaných turnajoch majstrovstiev sveta hráčov do 20 rokov.

Vlani i predvlani bol jednotkou tímu a na oboch šampionátoch sa veľmi výrazne podieľal na zisku bronzových medailí. Na ceste za cenným kovom pomohol tímu k prekvapujúcim štvrťfinálovým triumfom nad favorizovanou Kanadou.

Jednotkou prvého tímu Mammoth je v súčasnosti Karol Vejmelka, ktorý pôsobí v klube od svojho príchodu do NHL v roku 2021. Chrbát mu v tejto sezóne kryje v úlohe dvojky Vítek Vaněček.

