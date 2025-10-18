VIDEO: Mešár ukázal svoje kvality a stal sa treťou hviezdou zápasu, gól Sýkoru na výhru nestačil

Hokejisti Lavalu, s číslom 48 Filip Mešár.
Hokejisti Lavalu, s číslom 48 Filip Mešár. (Autor: X / Rocket de Laval)
TASR|18. okt 2025 o 08:31
Útočník Laval zaznamenal jeden presný zásah a asistenciu.

NEW YORK. Dvaja slovenskí hokejisti si v noci z piatka na sobotu otvorili strelecký účet v nižšej zámorskej súťaži AHL.

Útočník Lavalu Filip Mešár zaznamenal gól a asistenciu pri výhre nad Abbotsfordom 3:0.

Presný zásah Adama Sýkoru v drese Hartfordu na úspech nestačil, s Wilkes-Barre/Scranton prehral jeho tím 2:5.

Mešár sa s bilanciou 1+1 a jedným plusovým bodom zároveň stal treťou hviezdou zápasu. Laval je na priebežnom štvrtom mieste vo Východnej konferencii s bilanciou dvoch výhier a jednej prehry.

„Dobre to padlo. Myslím si, že keď robím dobré veci, tak mám viac puk na svojej hokejke a môžem robiť rozhodnutia,“ cituje Mešára La Presse.

VIDEO: Gól Mešára

Jeho produktivitu pochválil aj tréner Lavalu Pascal Vincent: „Mešár bol po defenzívnej stránke veľmi efektívny. Vytváral možnosti na skórovanie a rozhodne má chémiu s Beckom a Davidsonom.“

„Plusku“ zaznamenal pri svojom presnom zásahu aj Sýkora, no jeho Hartford zatiaľ čaká na prvý úspech v aktuálnom ročníku AHL.

VIDEO: Gól Adama Sýkoru

AHL

    dnes 08:31|1
