VIDEO: Mešár ukázal svoje kvality a stal sa treťou hviezdou zápasu, gól Sýkoru na výhru nestačil

NEW YORK. Dvaja slovenskí hokejisti si v noci z piatka na sobotu otvorili strelecký účet v nižšej zámorskej súťaži AHL.
Útočník Lavalu Filip Mešár zaznamenal gól a asistenciu pri výhre nad Abbotsfordom 3:0.
Presný zásah Adama Sýkoru v drese Hartfordu na úspech nestačil, s Wilkes-Barre/Scranton prehral jeho tím 2:5.
Mešár sa s bilanciou 1+1 a jedným plusovým bodom zároveň stal treťou hviezdou zápasu. Laval je na priebežnom štvrtom mieste vo Východnej konferencii s bilanciou dvoch výhier a jednej prehry.
„Dobre to padlo. Myslím si, že keď robím dobré veci, tak mám viac puk na svojej hokejke a môžem robiť rozhodnutia,“ cituje Mešára La Presse.
VIDEO: Gól Mešára
Jeho produktivitu pochválil aj tréner Lavalu Pascal Vincent: „Mešár bol po defenzívnej stránke veľmi efektívny. Vytváral možnosti na skórovanie a rozhodne má chémiu s Beckom a Davidsonom.“
„Plusku“ zaznamenal pri svojom presnom zásahu aj Sýkora, no jeho Hartford zatiaľ čaká na prvý úspech v aktuálnom ročníku AHL.
VIDEO: Gól Adama Sýkoru
