Mešár sa po piatich zápasoch pripomenul asistenciou, bodoval aj Regenda

Filip Mešár.
Filip Mešár. (Autor: Facebook/Rocket de Laval )
TASR|11. dec 2025 o 09:59
Prospekt Montrealu si pripísal desiaty bod v sezóne.

Slovenský hokejista Filip Mešár sa po piatich dueloch opäť zapísal do kanadského bodovania v nižšej zámorskej AHL v drese Lavalu Rocket.

Jeho asistencia však neodvrátila domácu prehru s Torontom Marlies 4:5 po nájazdoch.

Laval nevyužil sľubný náskok 3:0 i 4:2 a prehral druhý zápas za sebou. Mešár sa podieľal na treťom góle domácich, bol to jeho desiaty bod (3+7) v 24 stretnutiach v prebiehajúcej sezóne. Mal jednu strelu a plusový bod.

Jednu asistenciu zaznamenal v noci na štvrtok aj ďalší slovenský útočník Pavol Regenda. Jeho tím San Jose Barracuda prehral doma so San Diego Gulls 1:3.

Regenda, ktorý na začiatku decembra odohral dva duely v NHL za San Jose Sharks, má v tomto ročníku vo farmárskom tíme bilanciu 3+6 v 22 zápasoch.

    dnes 09:59
