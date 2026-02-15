Slováci sa tešili z výhier, traja aj bodovali. Všetci si pripísali asistenciu

Juraj Pekarčík.
Juraj Pekarčík. (Autor: X/Springfield Thunderbirds)
TASR|15. feb 2026 o 07:41
ShareTweet0

Filip Mešár sa jednou asistenciou podieľal na víťazstve Lavalu nad Torontom.

Traja slovenskí hokejisti sa bodovo presadili v noci na nedeľu v nižšej zámorskej súťaži AHL.

Filip Mešár sa jednou asistenciou podieľal na víťazstve Lavalu nad Torontom 4:2. Bola to jeho 15. asistencia a 21. bod v prebiehajúcej sezóne, v ktorej odohral zatiaľ 49 zápasov.

Ďalší slovenský útočník Juraj Pekarčík si pripísal asistenciu a pomohol Springfieldu k triumfu nad Iowou 8:6.

Po 46 zápasoch ročníka má na konte 22 bodov (6+16). Asistenciu zaznamenal aj Martin Chromiak, no jeho Ontario prehralo s Abbotsfordom 1:2.

Dvadsaťtriročný krídelník nazbieral v 47 stretnutiach sezóny dokopy 36 bodov za 16 gólov a 20 asistencií.

Tabuľky AHL

Západná konferencia:

Východná konferencia:

AHL

    Juraj Pekarčík.
    Juraj Pekarčík.
    Slováci sa tešili z výhier, traja aj bodovali. Všetci si pripísali asistenciu
    dnes 07:41
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Hokej»Ďalšie súťaže»AHL»Slováci sa tešili z výhier, traja aj bodovali. Všetci si pripísali asistenciu