O NHL bojuje o Slováka menej. Erik Černák prišiel v Tampe o krajana

BRATISLAVA. V príprave na novú sezónu NHL pokračuje o jedného slovenského hokejistu menej. Mladého útočníka Maxima Čajkoviča poslal jeho tím Tampa Bay Lightning na farmu do nižšej súťaže AHL.

Jeho spoluhráčom v tíme bol ďalší slovenský hokejista Erik Černák. Dvadsaťjedenročný Čajkovič neodohral v rámci tréningového kempu ani jeden zápas v drese Tampy Bay.

Na predošlom turnaji nádejí v americkom Raleigh absolvoval tri stretnutia, v ktorých raz skóroval.

Lightning ho poslali do záložného tímu Syracuse Crunch (AHL), za ktorý v ročníku 2021/2022 odohral 20 duelov so ziskom 6 bodov (3+3). Floridský klub ho draftoval v roku 2019 z 89. miesta, no v NHL si zatiaľ nezahral.