Studenič je na waiver listine. Vziať si ho môže ktokoľvek z NHL

Znamená to, že by mal nový ročník začať v AHL v tíme Texas Stars. Počas najbližších 24 hodín si ho ktorýkoľvek z klubov NHL môže vziať zadarmo.

Forvard by mal patriť k hlavným adeptom na povolanie z AHL do prvého tímu. Vlani za Stars odohral šestnásť zápasov so ziskom troch bodov za gól a asistenciu. V produktivite sa trápil, no celkovo hral bojovne, energicky a bol platný pre mužstvo.