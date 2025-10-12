Nafilmovaný pád sa mu nevyplatil. Slovenský hokejista dostal pokutu

Maxim Čajkovič.
Maxim Čajkovič. (Autor: TASR)
TASR|12. okt 2025 o 10:37
Súper obišiel bez trestu.

PRAHA. Slovenský hokejista v službách Litvínova Maxim Čajkovič dostal pokutu vo výške desiatich percent mesačného platu.

Dôvodom bol nafilmovaný pád v piatkovom stretnutí 13. kola najvyššej českej súťaže proti Kladnu.

Čajkovič sa porúčal k ľadu po jemnom pristrčení od Jandusa, napokon súper obišiel bez trestu.

„Jeho pád na ľad nemôže byť v podobe, v akej k nemu prišlo, považovaný za nevyhnutný následok súperovho konania,“ citoval portál hokej.cz rozhodnutie disciplinárnej komisie českej extraligy (DK ELH).

    dnes 10:37
