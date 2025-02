VIDEO: Neprestáva udivovať! Len 14-ročný Slovák dominuje aj vo Fínsku

TAMPERE. Prvýkrát vzbudil väčšiu pozornosť už v apríli 2023, keď populárny hokejový portál EliteProspects prišiel s informáciou, že bodovanie v nižšej slovenskej lige do 16 rokov vyhral 12-ročný hokejista.

V sezóne 2003/04 zamieril do Veľkej Británie, kde za klub Guildford Flames odohral 12 sezón, a v súčasnosti tam pôsobí ako tréner.

Aj keď mal na začiatku prebiehajúcej sezóny len 13 rokov, za Duklu nastupoval aj v dorasteneckej extralige medzi hráčmi spadajúcimi do kategórie U18.

Max Melicherík má po 7 zápasoch v kategórii do 16 rokov na konte 10 bodov (3+7), pričom iba v jednom zápase nebodoval.

Je na úrovni najväčšieho fínskeho talentu

Max Melicherík má do draftu ešte ďaleko. Spadá do draftovej triedy pre návrh v roku 2029, no stačilo mu len 7 zápasov, aby sa stal spomedzi týchto hráčov vo fínskej U16 druhý najproduktívnejší.

Viac bodov ako 10 má z tak mladých hráčov iba Juho Nyberg, ktorý v 30 zápasoch strelil 22 gólov a pridal k nim 24 asistencií. To číní priemer 1,53 bodu na zápas, Max Melicherík má momentálne 1,43 a k Nybergovi sa pomaly približuje.

To štyri roky pred draftom samozrejme nič neznamená. Melicheríkov talent je však pozoruhodný a rozhodne má predpoklady, aby herne napredoval a postupne zvládol prechod k dorastencom, juniorom, či neskôr k mužom.

Čas ukáže, ako sa s tým vysporiada, ale jeho angažmán v krajine tisícich jazier začal vynikajúco, čo je dobrá správa pre slovenský hokej.