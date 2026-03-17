VIDEO: Nehoráznosť alebo prísny trest? Hrôzostrašný moment vyvolal vo Fínsku polemiku

Hrôzostrašný moment vo fínskej najvyššej súťaži má dohru. Nedovoleným zákrokom skúseného dánskeho hokejového obrancu Oliver Lauridsen na Petteriho Riihinena sa zaoberá disciplinárna komisia.
Udelila mu trest na osem zápasov, no zároveň plánuje jeho sprísnenie. Incident z duelu medzi TPS Turku a Ässät Pori (2:5) vyvolal odozvu aj medzi politikmi.
V 14. minúte obranca Petteri Riihinen (Porin Ässät) viedol puk popri mantineli, pričom ho bránil protihráč Eetu Päkkilä. Do situácie z ničoho nič vletel Oliver Lauridsen a lakťom poslal Riihinena na ľad.
VIDEO: Faul Lauridsena na Riihinena
Dvadsaťštyriročný obranca okamžite zamieril do kabíny a do zápasu už nezasiahol. Stretnutie sa skončilo aj pre skúseného dánskeho obrancu, ktorý dostal trest na päť minút a do konca zápasu.
Nehorázny zákrok
Fínsky hokejový expert a bývalý juniorský medailista Topi Nättinen, ktorý zápas komentoval, zákrok okamžite odsúdil. „Úplne absurdný a nezmyselný. Ako tretí hráč v danej situácii prišiel do súboja a trafil Riihinena priamo do hlavy. Nerozumiem, čo sa Lauridsenovi preháňalo hlavou.“
„Nepamätám si, kedy som naposledy v našej lige videl taký nehorázny zákrok. Už moja prvá reakcia bola, že je to naozaj veľmi zlé. A z opakovaných záberov to vyzeralo ešte horšie,“ dodal.
Bývalý hráč Ässä Jesse Joensuu naopak považuje trest disciplinárnej komisie za príliš prísny. „Nemyslím si, že si táto situácia zaslúži osemzápasový trest,“ uviedol pre web fínskej televízie Yle.
Joensuu považuje za veľmi nešťastné, že sa v tejto situácii zranil hráč, ktorého pozná. Zdôrazňuje však, že Riihinen sa mal pri držaní puku snažiť lepšie sledovať situáciu.
Lauridsen je srdečný a príkladný človek
Joensuu, ktorý sa po skončení hokejovej kariéry stal expertom, hovorí, že oboch hráčov pozná osobne. Dodáva, že je obzvlášť dobrým priateľom s Oliverom Lauridsenom, ktorý bol suspendovaný.
„Lauridsen je príkladný a srdečný človek s dvoma malými synmi. Pre tím urobí čokoľvek. Mladí hráči musia pochopiť, že ak vedú puk, vystavujú sa nebezpečenstvu, pretože každý vás chce prekvapiť a zobrať vám ho.“
Pripomína, že Lauridsen by nehral profesionálne, keby do každej situácii nešiel naplno. Podľa Joensuuho treba akceptovať, že hokej je nebezpečná hra, najmä pre hráča s pukom.
Zákrokom sa zaoberala disciplinárna komisia, ktorá Dána potrestala dištancom na osem zápasov, no opätovne ho preskúmava a zvažuje zvýšenie trestu ešte o ďalšie dve stretnutia. V hre je aj trest do konca sezóny.
Faul vyvolal diskusie aj na sociálnych sieťach. „Z celej situácie je zrejmá snaha ublížiť súperovi. Koľko zápasov dostane hráč, ktorý na ľade úmyselne vykonal niečo, čím ohrozil súperovo zdravie?“ polemizoval komentátor fínskeho webu Lass Seppä.
Lauridsen pritom patrí medzi najskúsenejších hokejistov, ktorých má TPS Turku vo svojom kádri. Tridsaťšesťročný obranca je zároveň reprezentantom Dánska na medzinárodných turnajoch. Naposledy sa predstavil na ZOH 2026 v Miláne.
Tím z Pori čaká vo fínskej lige v utorok posledný zápas proti JYP Jyväskylä, postup do vyraďovacích bojov má však už istý.
Turku sa drží na trinástom, prvom nepostupovom mieste, no šance na play-off sa stále nevzdáva. Postúpi v prípade, že zvládne utorňajší duel proti KooKoo.
Ak by sa pre nich sezóna skončila už posledným zápasom základnej časti, Lauridsenov trest by pokračoval aj v nasledujúcej sezóne.
Riihinen sa má dobre
V pondelok ráno Jaakko Ruusunen, manažér komunikácie pre Ässät Pori, povedal Yle, že Petteri Riihinen sa vzhľadom na okolnosti má dobre.
„Hráč absolvoval lekársku prehliadku v Pori. Disciplinárna komisia rozhodne a my to rešpektujeme,“ hovorí Ruusunen.