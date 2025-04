Sukeľ si vytvoril maximum v góloch aj bodoch, no má zmiešané pocity. K repre sa pripojí neskôr

LITVÍNOV. Životná sezóna, tretia v pozícii kapitána tímu, ale aj skoré vyradenie už v predkole play off. Slovenský hokejový útočník Matúš Sukeľ má po svojom štvrtom ročníku v drese Litvínova zmiešané pocity, keďže napriek sľubne rozohranej sezóne sa klub neprebojoval medzi osmičku najlepších v najvyššej českej súťaži. Po individuálnej stránke si vytvoril osobné maximá v góloch aj bodoch a počítať s ním môže aj reprezentácia.

Meno 29-ročného centra chýba v menoslove hráčov, ktorí od pondelka 7. apríla začali v Bratislave spoločnú prípravu na MS.

„Poprosil som trénerov, aby som sa k tímu mohol pripojiť až neskôr. Sú za tým rodinné dôvody a aj povinnosti v Litvínove. Som rád, že mi vyhoveli. Medzitým sa snažím udržiavať sa v kondícii a chodím aj na ľad,“ prezradil Sukeľ pre TASR.

kapitán Matúš Sukeľ (Slovensko) drží trofej po treťom zápase Vianočného Kaufland Cupu v hokeji Slovensko - Lotyšsko. (Autor: TASR)

Prvý český hetrik V sezóne 2024/2025 si napravil chuť po tom, čo mu predošlý ročník pokazili zdravotné problémy. V aktuálnom bol jeden zo štyroch hráčov Litvínova, ktorí nastúpili do všetkých 52 zápasov. Vo svojej siedmej sezóne v českej extralige si vytvoril osobné maximum s 18 gólmi aj 35 bodmi v dlhodobej časti. Najviac zažiaril v októbrovom zápase proti Plzni (6:0), v ktorom strelil svoj prvý „český“ hetrik: „Bodovo to bol môj najlepší zápas v sezóne, ale herne boli niektoré lepšie. Najdôležitejšie bolo, že som tými gólmi pomohol víťazstvu. Ak sa pozrieme na body, tak môžem byť so sezónou spokojný, ale vždy to môže byť aj lepšie. Mrzí ma však, že sme ako tím nemali úspešnú sezónu. To je pre mňa zásadné. Sezóna sa pre nás skončila príliš skoro.“

Je ťažké nájsť príčinu Litvínov vstúpil do sezóny výborne, keď v prvých siedmich zápasoch nestratil ani bod. Neskôr síce prišli prehry, no na víťaznú vlnu sa naštartoval v decembri, v ktorom prehral iba jeden zápas z ôsmich. Následná bilancia 5 víťazstiev a 16 prehier v novom roku však zosunula tradičný klub z prvej štvorky. Hráči Vervy nemali istotu účasti vo štvrťfinále play off a museli zo 7. miesta absolvovať predkolo vyraďovacej časti proti Třincu. Úradujúci majster mal síce nevydarenú základnú časť (10. miesto), no Litvínovu ukončil sezónu po výsledku 3:1 na zápasy. "Ešte na prelome rokov sme boli prví, no január a február nám výsledkovo nevyšli. Je ťažké nájsť jednu príčinu. Zranili sa nám nejakí hráči a do toho sme stratili formu. Prestali sme dávať góly hlavne v presilovkách. Nabalilo sa to a vyrovnané zápasy, ktoré sme predtým dokázali vyhrať, sme prehrávali. Náš cieľ bola prvá štvorka a priamy postup do štvrťfinále. Ušlo nám to pred koncom základnej časti.

Vieme, aká vyrovnaná je česká liga. Zvíťaziť môže každý s každým. Třinec proti nám ukázal svoje kvality, bol lepší. Vedel som, že oni sú play off tím. Nemali vydarenú základnú časť, ale stále je to kvalitné mužstvo so skúsenými hráčmi, ktorí vedia ako hrať v play off. Čakal som, že ukážu svoju kvalitu, ale veril som nášmu mužstvu, že dokáže vyradiť Třinec,“ konštatoval Sukeľ, ktorý je prvý slovenský kapitán v histórii litvínovského klubu.

Matúš Sukeľ. (Autor: HC VERVA Litvínov/ facebook)

Nie je to iba o mne „Céčko“ mal na drese už tretiu sezónu a pravdepodobne s ním vyrukuje aj do ďalšej, keďže v novembri 2024 predĺžil v Litvínove zmluvu do roku 2027. „Veľmi si vážim, že som kapitán v takom klube. Máme výbornú partiu chalanov v tíme. V mužstve je viacero lídrov, nie je to iba o mne. Na ľade aj mimo neho sa snažíme ťahať za jeden koniec povrazu. Mám rád tento klub, fanúšikov a ľudí okolo tímu,“ poznamenal Sukeľ.