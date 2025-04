Matthew vyzeral ako Matthew. Tkachuk po dlhej pauze môže stihnúť štart play-off

Tkachuk sa zranil 15. februára v zápase proti Kanade. V ďalšom dueli proti Švédom nehral a vo finále to opäť proti Kanade skúsil, ale odohral len necelých sedem minút. Do tretej tretiny a v predĺžení zápasu, v ktorom Američania prehrali 2:3, už nezasiahol.

„Matthew vyzeral ako Matthew. Na ľade pôsobil veľmi dobre,” povedal Maurice pre nhl.com.

Tkachuk sa objavil na pravom krídle druhého útoku s centrom Samom Bennettom a nováčikom Mackiem Samoskevichom. V tomto zložení nastúpili aj v poslednom zápase Tkachuka v základnej časti NHL, v ktorom Florida zdolala 8. februára Ottawu 5:1.

„Samoskevich, Bennett a Tkachuk odohrali spolu štyri tretiny a vyzerali veľmi dobre. Teraz ideme do play off, bude to iné, ale mohlo by to fungovať,” dodal Maurice. Tkachuk okrem toho nastupoval aj v prvej presilovkovej formácii.