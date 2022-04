Podpíše s Torontom? Syn slovenských rodičov by namiesto NHL radšej pokračoval v škole

Obavy fanúšikov Toronta zrejme nie sú namieste. Hokejová minulosť i súčasnosť pozná niekoľko hráčov, ktorí odmietli podpísať zmluvu s klubom, ktorý na nich vlastnil práva, a tak museli čakať alebo byť vymenení. Zatiaľ sa nezdá, že je to i Kniesov prípad.

Každý variant má preňho svoje plusy i mínusy. Ak by sa rozhodol podpísať zmluvu hneď, začala by mu platiť už v prebiehajúcej sezóne a novú, lepšiu, by si mal možnosť vyrokovať o rok skôr. Na druhej strane je otázkou, akú veľkú príležitosť by v prvom tíme Toronta, ktoré ašpiruje na Stanley Cup, dostal.

Knies bol vybratý na 57. priečke posledného draftu a javí sa ako tzv. draftová krádež. Kluby po ňom nesiahli skôr hlavne pre nevýraznú preddraftovú sezónu, no kombinácia fyzických proporcií, šikovnosti a talentu sa uňho prejavila ihneď po drafte a odrazila sa i na účasti na olympijských hrách.

Proti Slovensku hral za poslednú sezónu dvakrát - najprv na zrušených juniorských majstrovstvách sveta, potom vo štvrťfinále olympijského turnaja.