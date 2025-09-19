Korčuľou zasiahol hráča, ktorý neskôr zomrel. Kanaďan sa vracia po dvoch rokoch k hokeju

INDIANAPOLIS. Kanadský hokejový obranca Matt Petgrave podpísal zmluvu s tímom Indy Fuel v nižšej zámorskej súťaži ECHL.
K hokeju sa vrátil dva roky po tom, čo korčuľou nešťastne porezal útočníka Adama Johnsona, ktorý neskôr podľahol zraneniu.
Petgravea, ktorý v sezóne 2021/2022 hral v slovenskej extralige za Spišskú Novú Ves, v minulosti zatkli pre podozrenie zo zabitia Johnsona.
Nešťastná udalosť sa odohrala 28. októbra 2023 v britskej lige. Napokon však úrady v apríli 2025 po dlhom vyšetrovaní rozhodli, že Petgrave nebude čeliť obvineniam.
„Po dôkladných diskusiách s ním a jeho predchádzajúcimi trénermi a spoluhráčmi sa domnievame, že by mal dostať príležitosť pokračovať v hráčskej kariére,“ uviedol vo vyhlásení Sean Hallett, generálny riaditeľ spoločnosti Hallett Sports, ktorá vlastní tím.
„Chápeme zodpovednosť, ktorá prichádza s veľkou podporou, ktorú dostávame od tejto komunity. Sme presvedčení, že bude pozitívnym prínosom pre náš tím a naše mesto.“
Johnson zomrel po tom, čo ho Petgrave počas zápasu Elite Ice Hockey League medzi Nottingham Panthers a Sheffield Steelers porezal krk ľavou korčuľou. Petgrave odvtedy nehral.
„Som vďačný organizácii Indy Fuel a mestu Indianapolis za to, že mi dali príležitosť pokračovať v profesionálnej kariére v športe, ktorý milujem,“ uviedol Petgrave vo vyhlásení. ECHL je severoamerická rozvojová liga, ktorá je o dve úrovne nižšia ako NHL.