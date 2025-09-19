Korčuľou zasiahol hráča, ktorý neskôr zomrel. Kanaďan sa vracia po dvoch rokoch k hokeju

Obranca Matt Petgrave.
Obranca Matt Petgrave. (Autor: TASR)
TASR|19. sep 2025 o 22:47
V minulosti hrával aj za Spišskú Novú Ves.

INDIANAPOLIS. Kanadský hokejový obranca Matt Petgrave podpísal zmluvu s tímom Indy Fuel v nižšej zámorskej súťaži ECHL.

K hokeju sa vrátil dva roky po tom, čo korčuľou nešťastne porezal útočníka Adama Johnsona, ktorý neskôr podľahol zraneniu.

Petgravea, ktorý v sezóne 2021/2022 hral v slovenskej extralige za Spišskú Novú Ves, v minulosti zatkli pre podozrenie zo zabitia Johnsona.

Nešťastná udalosť sa odohrala 28. októbra 2023 v britskej lige. Napokon však úrady v apríli 2025 po dlhom vyšetrovaní rozhodli, že Petgrave nebude čeliť obvineniam.

„Po dôkladných diskusiách s ním a jeho predchádzajúcimi trénermi a spoluhráčmi sa domnievame, že by mal dostať príležitosť pokračovať v hráčskej kariére,“ uviedol vo vyhlásení Sean Hallett, generálny riaditeľ spoločnosti Hallett Sports, ktorá vlastní tím.

„Chápeme zodpovednosť, ktorá prichádza s veľkou podporou, ktorú dostávame od tejto komunity. Sme presvedčení, že bude pozitívnym prínosom pre náš tím a naše mesto.“

Johnson zomrel po tom, čo ho Petgrave počas zápasu Elite Ice Hockey League medzi Nottingham Panthers a Sheffield Steelers porezal krk ľavou korčuľou. Petgrave odvtedy nehral.

„Som vďačný organizácii Indy Fuel a mestu Indianapolis za to, že mi dali príležitosť pokračovať v profesionálnej kariére v športe, ktorý milujem,“ uviedol Petgrave vo vyhlásení. ECHL je severoamerická rozvojová liga, ktorá je o dve úrovne nižšia ako NHL.

