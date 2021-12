Zomrel ako hrdina. Smrť Kivlenieksa uzavreli ako nešťastnú náhodu

V čase, keď Kivlenieksa Kivlenieksa zasiahla krutá rana osudu z ohňostroja, bol o tri roky starší Merzlikins necelých desať metrov za ním a objímal sa s manželkou.

"Zachránil môjho nenarodeného syna. Zachránil moju ženu a zachránil aj mňa. Ak by to nezasiahlo mňa alebo moju ženu, bolo tam ďalších 50 či 60 ľudí. Preto vravím, že zomrel ako hrdina a potvrdil to aj lekár. Keby neutekal a zostal len tak sedieť, nestalo by sa to," skonštatoval Merzlikins.



Koncom augusta prišlo dieťa na svet a na pamiatku zosnulého mladého gólmana chlapec dostal meno Matiss.

Zosnulý Kivlenieks na tohtoročných majstrovstvách sveta v Rige odchytal štyri zápasy za domácu reprezentáciu a vďaka 38 zákrokom priviedol Lotyšsko k historicky prvému triumfu nad Kanadou (2:0). V NHL za Blue Jackets odchytal osem duelov.