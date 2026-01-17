VIDEO: Mladý Slovák si zahral v Connor McDavid Top Prospects Game

Počas týždňa sa pod názvom Connor McDavid Top Prospects Game odohral každoročný exhibičný zápas, ktorý priťahuje najmä pozornosť skautov.
Nastúpili v ňom proti sebe najnádejnejší hráči pre NHL draft 2026 pôsobiaci v kanadskej juniorskej OHL, rozdelení do tímu Západu a Východu.
Slovák Matej Stankoven bol v rámci tímu Východu zaradený do druhého útoku, v ktorom centroval krídelníkov Ryana Roobroecka a Brooksa Rogowskiho.
Zápas skončil po výsledku 4:3 tesnou výhrou Západu.
Neporazený na vhadzovaniach
Matej Stankoven v spomínanom zápase odohral 13 minút a 37 sekúnd, z toho 3:14 počas presiloviek. Na drese mal číslo 97, ktorým je známy Connor McDavid.
Podľa oficiálnych ligových štatistík OHL mal 3 strely na bránu a 100%-tnú úspešnosť na buly, keď vhadzoval deväťkrát a vždy vyhral.
Kvalitnú šancu na presný zásah mal v priebehu druhej tretiny, keď v dobrej pozícii na pravom kruhu strieľal z prvej po krížnej prihrávke Roobroecka.
VIDEO: Zostrih streleckých pokusov, ktoré si Stankoven vypracoval v zápase
Stankoven by mal v apríli patriť ku kľúčovým hráčom slovenskej reprezentácie do 18 rokov, ktorá odohrá majstrovstvá sveta na domácom ľade.
V rebríčkoch NHL Central Scouting po polovici sezóny ho nezávislí skauti v zozname severoamerických korčuliarov zaradili na 172. miesto.
Zaujímavosťou je, že s kanadským útočníkom Caroliny Hurricanes Loganom Stankovenom nie sú len menovci, ale vzdialení príbuzní.
Hviezdami Klepov a Novotný
Za najlepšieho hráča tímu Západu bol vyhlásený Američan Nikita Klepov, ktorý svojmu tímu pomohol k výhre gólom a dvoma asistenciami.
Z tímu Východu bol ocenený dvojgólový Čech Adam Novotný. Z jeho krajanov si v zápase zahrali aj obrancovia Ben Reisnecker, Ondrej Ruml a Vladimír Dravecký. Všetci v tíme Východu.
Ruml a Dravecký tiež bodovali, keď zaknihovali po asistencii. Druhý menovaný, ktorý je synom bývalého reprezentanta Slovenska, bol s časom 23:09 najvyťaženejším hráčom svojho tímu.