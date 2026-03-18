VIDEO: Traja Slováci skórovali vo vzájomnom zápase v zámorskej súťaži. Hviezdou Stankoven

Slovenský hokejista Matej Stankoven sa blysol dvoma gólmi a asistenciou pri triumfe Bramptonu nad Sudbury 6:3 v rámci zámorskej juniorskej súťaži OHL.
Vyhlásili ho za prvú hviezdu zápasu. Pripísal si aj plusový bod. Vedenie OHL ho zároveň vyhlásilo za tretiu hviezdu večera.
Slovenský útočník si najprv pripísal asistenciu v úvode druhej tretiny, keď jeho spoluhráč Owen Cartwright zvýšil na 3:0. V polovici duelu po samostatnom úniku upravil už na 5:0 pre domácich.
VIDEO: Prvý gól Stankovena v zápase
Druhý gól, ktorý padol do prázdnej brány, bol jeho deviaty v ročníku. V tejto sezóne odohral 60 stretnutí a má bilanciu 9+12.
V drese Sudbury bolo už tradične vidieť slovenské duo Ján Chovan a Adam Nemec. Chovan znížil na 1:5 a dosiahli presný zásah v druhom zápase za sebou a v štvrtom z uplynulých piatich duelov. Sekundárnu asistenciu dosiahol Nemec.
V 54. minúte sa tešil z gólu aj Nemec, ktorý prišiel do tímu po juniorských MS z Nitry a drží si priemer viac ako bod na zápas. Počas presilovej hry bol na konci skvelej kombinácie útoku.
VIDEO: Zostrih zápasu Sudbury - Brampton
Chovan mal rovnako ako Nemec bilanciu 1+1, keď dosiahol asistenciu pri góle Artema Gončara na 3:5. Obaja si pripísali aj po „pluske“. Chovan dosiahol v 59 dueloch 27 gólov a 26 asistencií.
Nemec nastúpil v 29 stretnutiach a má bilanciu 13+21.